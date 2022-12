Molteplici accadimenti avranno luogo nel corso nelle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente in tv. Gli spoiler futuri della soap opera rivelano che Demir Yaman subirà un fortissimo choc quando ritroverà sua madre Hunkar, uccisa per mano di Behice, in mezzo ai campi della grande tenuta.

Terra amara, anticipazioni: Behice pugnala al ventre Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara sui prossimi episodi annunciano che ci saranno brutte notizie per la famiglia Yaman.

La storyline prenderà piede quando Hunkar convincerà la sua famiglia a darle il benestare per sposare Fekeli, il suo grande amore mai dimenticato.

Per questa ragione, la matriarca si appresterà ai preparativi del matrimonio se qualcuno non avesse intenzione di rovinarle il suo sogno d'amore. La suocera di Zuleyha (Hilal Altınbilek) assumerà un detective privato che scoprirà il terribile passato di Behice. Ben presto il pubblico scoprirà che la zia di Mujgan si era impossessata di tutta l'eredità dei suoi defunti mariti dopo averli uccisi. Per questo motivo, Hunkar deciderà di avvisare le autorità competenti per farle scontare la giusta pena in carcere. Ma la madre di Demir (Murat Ünalmış) non riuscirà mai a denunciare Behice alla guardia civile visto che verrà uccisa da lei con una pugnalata al ventre.

Demir scopre che sua madre è morta

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Demir apparirà molto preoccupato per la strana assenza della madre.

L'uomo, infatti, organizzerà delle battute di ricerca, andando incontro ad una drammatica scoperta. Hunkar, infatti, verrà ritrovata priva di vita tra i cespugli. Neanche a dirlo, Demir sarà sconvolto per la morte della madre Hunkar. In seguito, l'uomo informerà la tenuta di quanto successo per poi rifugiarsi tra le braccia di Zuleyha.

Allo stesso tempo, la notizia del decesso della matriarca di Adana farà in breve tempo il giro di tutto il paese. Saniye (Selin Yeninci) e suo marito Gaffur appariranno i più colpiti in quanto molto riconoscenti nei confronti della loro padrona che li aveva accolti alla fattoria.

Vahice Percin esce dal cast della soap opera

Anche Ali Fekeli (Kerem Alışık) raggiunto dalla notizia ricorderà che il destino ha giocato sporco con lui e la sua promessa sposa.

L'anziano impresario, a questo punto, cercherà di stare vicino al marito di Zuleyha particolarmente provato dal decesso di sua madre. In questo modo, si conclude l'esperienza dell'attrice turca Vahice Percin all'interno del cast della popolare soap opera, indiscussa protagonista dei pomeriggi degli italiani.