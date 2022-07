L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni turche delle nuove puntate, rivelano che per Demir arriverà il momento di confrontarsi con un lutto doloroso.

L'uomo, infatti, verrà informato della morte di sua mamma Hunkar: una scoperta a dir poco raccapricciante per Demir che si ritroverà catapultato in un vero e proprio vortice di disperazione.

Hunkar affronta Behice: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che Hunkar deciderà di assumere un investigatore privato per trovare informazioni sul conto di Behice.

E, grazie a questa sua scelta, la mamma di Demir arriverà a scoprire che la donna è decisamente più pericolosa del previsto, dato che ha "fatto fuori" tutti i suoi compagni.

"Hai ucciso tutti i tuoi mariti per mantenere le loro fortune", sbotterà Hunkar affrontando la sua nemica e mettendola alle strette.

La mamma di Demir, infatti, farà presente alla donna di avere intenzione di denunciarla alle autorità competenti e in questo modo farle pagare il suo conto con la giustizia.

Behice compie un terribile omicidio: spoiler Terra Amara

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, tali parole, avranno delle conseguenze negative su Behice: la donna, infatti, si ritroverà accecata dalla rabbia per la vendetta di Hunkar e temendo di finire realmente in prigione, deciderà di toglierle la vita per sempre.

Hunkar, infatti, verrà colpita con una pugnalata che verrà inflitta dalla sua avversaria e morirà nel giro di pochi minuti.

A quel punto, dopo aver portato a termine la sua atroce vendetta, ecco che Behice andrà via dal luogo del delitto, convinta di aver messo a segno l'ennesimo "piano vincente", senza lasciar alcun tipo di traccia e quindi speranzosa di restare impunita.

Demir scopre che sua mamma è morta: nuove anticipazioni Terra Amara

La situazione precipiterà nel momento in cui Demir si allarmerà per la sparizione di sua mamma. Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, rivelano che l'uomo apparirà a dir poco preoccupato nel momento in cui non avrà più notizie della donna.

A quel punto, Demir chiederà aiuto alle forze dell'ordine e comincerà così la ricerca della donna. Il risultato finale sarà a dir poco amaro per Demir: il corpo senza vita di sua mamma verrà rinvenuto nascosto tra alcuni cespugli.

Un durissimo colpo per Demir che, nel momento in cui rivedrà il cadavere di Hunkar, non potrà fare a meno di scoppiare in un pianto disperato. L'uomo si rifugerà tra le braccia di Zuleyha, cercando un po' di conforto dopo questo terribile lutto.

Fekeli distrutto dal dolore per la morte di Hunkar

Tuttavia, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Demir non sarà l'unico a soffrire per la notizia della dipartita di sua mamma.

Anche per Fekeli comincerà un periodo decisamente buio.

L'uomo, infatti, non potrà non pensare a quanto il destino sia stato crudele nei suoi confronti e in quelli di Hunkar, dato che i due si erano ritrovati da poco e avevano intenzione di passare il resto della loro vita insieme.

E così, di fronte al drammatico omicidio di Hunkar, anche Fekeli non potrà fare altro che essere disperato e scioccato.