Gli appuntamenti con Un posto al sole non smettono di sorprendere i telespettatori. Ancora tante novità e colpi di scena arriveranno nel corso di questa stagione della fiction. Durante le puntate che andranno in onda dal 2 al 6 gennaio, Rosa riceverà una notizia che potrebbe mettere in serio pericolo la sua vita e quella del piccolo Manuel. Viola, invece, inizierà ad accorgersi che Damiano le piace sul serio. Stessa sorte anche per Micaela, sempre più interessata a Samuel. Alice causerà una crisi tra Chiara e Nunzio, e sarà sempre più convinta di poter riuscire a farsi spazio nella vita di Cammarota.

Lia cercherà di manipolare Diego per recuperare i gioielli. Clara non saprà a chi credere tra Alberto e Diego.

Spoiler Un posto al sole dal 2 al 6 gennaio: Nunzio ha un nuovo confronto con Alice

Alice metterà in pericolo la relazione tra Chiara e Nunzio. La ragazza rischierà di far venire a galla la sua storia clandestina con Nunzio, per questo motivo il giovane deciderà di avere per l'ennesima volta un confronto con Alice. Alla fine Nunzio e Chiara si allontaneranno, e il giovane ne soffrirà molto.

Alberto scoprirà che Niko ha preso in mano la situazione che riguarda il tesoro di famiglia. Lia cercherà di manipolare Diego per avere i gioielli, così il ragazzo farà pressione su Clara, mentre Alberto rassicurerà la compagna di non aver rubato nulla, visto che i gioielli erano nella sua proprietà.

Clara dovrà scegliere a chi dar retta. Viola non potrà più fingere di non essere interessata a Damiano e il matrimonio con Eugenio sembrerà ormai essere arrivato al capolinea. Cerruti e Castrese si ritroveranno insieme a una cena grazie a Mariella.

Trame Un posto al sole al 6 gennaio: Alice ancora convinta di poter avere una possibilità con Nunzio

Nunzio sarà giù per la separazione da Chiara, ma a complicare le cose ci si metterà Alice, convinta di poter avere una possibilità con Nunzio. Alice prenderà una decisione drastica che getterà nella preoccupazione Marina.

Dopo aver capito che nella fabbrica di giocattoli c'è qualcosa che non va, Viola e Damiano saranno in attesa dell'esito degli esami sui giocattoli inviati all'Agenzia Dogane.

Serena trascorrerà la festa dell'Epifania in maniera speciale grazie alle gemelle.

Micaela capirà di avere una cotta per Samuel, ma non si sa ancora cosa succederà in futuro tra i due. Cerruti farà una scoperta che lo lascerà totalmente spiazzato: Bufalotto e Castrese sono le stessa persona. Per Rosa arriverà brutta una notizia che riguarderà sia lei che Manuel: la vita dei due potrebbe essere messa duramente alla prova.