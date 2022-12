La soap opera turca Terra Amara andrà regolarmente in onda su Canale 5 anche nel pomeriggio di sabato 24 dicembre.

La puntata trasmessa in occasione della vigilia di Natale vedrà la dottoressa Mujgan disperarsi nel momento in cui scoprirà che la donna di cui era innamorato Yilmaz è in realtà Zuleyha. La dottoressa romperà quindi il fidanzamento, mentre Altun confesserà a Demir che lui non è il padre di Adnan. La reazione di Yaman sarà furiosa.

Terra amara non si ferma: va in onda anche sabato 24 dicembre

Non ci sarà nessuna interruzione per Terra amara in queste festività natalizie: infatti soltanto il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, la serie turca non andrà in onda.

Per il resto, seguirà la normale programmazione.

Quindi anche per la vigilia di Natale i telespettatori di Terra amara potranno seguire la soap opera turca a partire dalle ore 14:30.

Leggendo le anticipazioni, si viene a sapere che il padre di Mujgan sarà contrario al fidanzamento della figlia con Yilmaz, dopo essere venuto a sapere che Akkaya è un ex galeotto.

Demir minaccia di uccidere Zuleyha, Adnan e Yilmaz: spoiler Terra amara

Behzat, padre di Mujgan sembrerà deciso ad impedire che la figlia sposi Yilmaz. Fekeli cercherà di far ragionare l'uomo senza alcun risultato.

Intanto un nuovo colpo di scena lascerà spiazzati i telespettatori di Terra amara. Zuleyha infatti, ammetterà di essere ancora innamorata dell'ex meccanico ed in più dirà a Demir che lui non è il padre di Adnan.

La reazione di Yaman sarà furente. L'uomo infatti, minaccerà di uccidere sia la moglie, che il bambino e pure Yilmaz.

Intanto proprio Akkaya avrà il sospetto che sia stata Gulten a spifferare al padre di Mujgan il suo passato. La domestica negherà, ma Yilmaz non le crederà.

Mujgan scopre che Yilmaz e Zuleyha erano una coppia e tronca con Akkaya

Nell'appuntamento di sabato 24 dicembre, i colpi di scena non saranno finiti qui. Qualcosa infatti turberà molto la serenità di Mujgan e accadrà nel momento in cui Naime, una vecchia conoscenza di Yilmaz e Zuleyha, verrà portata al pronto soccorso dopo uno svenimento.

La donna parlerà proprio a Mujgan di Akkaya e di Zuleyha e così la dottoressa scoprirà che è proprio la moglie di Demir la donna di cui era innamorato il suo fidanzato. Questa sarà una scoperta sconvolgente per la dottoressa, che non ne vorrà più sapere di Yilmaz, pertanto il loro fidanzamento si interromperà.