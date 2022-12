La serie televisiva turca Terra amara prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5. Nell’episodio che occuperà la programmazione lunedì 2 gennaio 2023, Demir Yaman (Murat Ünalmış) sarà riconoscente con la domestica Gulten Taskin (Selin Genç) per non averlo denunciato. Il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) le donerà una sua proprietà.

Anticipazioni Terra amara, del 2 gennaio: Fekeli rassicura Hunkar, Gulten viene dimessa dall’ospedale

Nella puntata dello sceneggiato che andrà in onda su Canale 5 lunedì 2 gennaio, il tentativo di Hunkar (Vahide Perçin) e Fekeli (Kerem Alışık) di far fare pace a Demir e Yilmaz non avrà l’esito sperato.

I due non riusciranno a trovare un accordo pacifico durante l'ennesimo faccia a faccia, addirittura faranno capire di non aver messo la parola fine ai loro scontri. Nonostante ciò Fekeli rassicurerà l’amata Hunkar, dicendole che non è da escludere l’eventualità di vedere Yilmaz e Demir lasciarsi alle spalle il loro astio.

Gulten, dopo essere stata ricoverata in ospedale per essere stata colpita dallo sparo destinato a Yilmaz, riceverà un regalo da parte di Demir, il tutto per non aver detto alle forze dell’ordine di essere stato lui a ferirla. Demir le regalerà un appezzamento di terra.

Riassunto puntate dal 27 al 31 dicembre: Zuleyha allontanata da Adnan, Mujgan rimane a Cukurova

Nelle puntate dal 27 al 31 dicembre, Mujgan (Melike İpek Yalova) lascia Yilmaz, invece Demir allontana la moglie Zuleyha da Adnan.

Per potersi ricongiungere con il suo bambino, Zuleyha deve far credere in un'intervista di amare il marito. Nonostante ciò, Hunkar e il figlio si prendono gioco di Altun, dato che le vietano ancora di rivedere il piccolo.

Cengaver (Kadim Yaşar) vuole divorziare da Nihal (Ebru Aytemur) per le minacce che ha rivolto a Zuleyha.

Yilmaz finisce in carcere dopo aver ferito uno sconosciuto, invece Mujgan manifesta l’intenzione di trasferirsi in America.

Yilmaz, appena libero, apprende che la famiglia Yaman l’ha messo in cattiva luce. In preda alla furia si presenta alla tenuta dei suoi nemici. Provoca Demir dicendogli di aver acquistato la casa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), ma sentite queste parole Demir fa fuoco contro Yilmaz ma ferisce Gulten, in quanto la ragazza con il suo corpo fa da scudo a Yilmaz. A seguito del ricovero in ospedale della giovane, la dottoressa Mujgan decide di rimanere a Cukurova. Infine Hunkar e Fekeli convincono Yilmaz e Demir ad avere un confronto.