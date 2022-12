Si vivranno momenti drammatici durante le nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della seconda stagione svelano che Müjgan partorirà ma il figlio rischierà di non farcela.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan entra in travaglio

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5, segnalano che Yilmaz e Mujgan diventeranno genitori con grandi difficoltà.

Tutto avrà luogo quando Zuleyha e la rivale avranno un pesante diverbio a causa di Adnan. In seguito la pediatra si allontanerà e si accascerà a terra vinta da un malore: entrerà in travaglio di parto prima del termine.

Per questo motivo la ragazza chiamerà l'ex meccanico in suo soccorso, ma non lo troverà. La futura mamma si precipiterà in clinica da sola, dove i medici si prenderanno cura sia di lei che del bambino. Nel mentre Sabahattin avviserà Yilmaz: sua moglie sta lottando tra la vita e la morte a causa di una emorragia sopraggiunta durante il parto.

Yilmaz teme di perdere suo figlio

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Zuleyha verrà ricoverata nello stesso momento e nella stessa struttura per il sopraggiungere delle doglie. La consorte di Demir darà alla luce una bambina sana. Mujgan, invece, continuerà ad avere notevoli problemi durante il travaglio. Alla fine la pediatra riuscirà a mettere al mondo un bambino, che verrà subito messo nell'incubatrice.

Fekeli starà vicino al figlioccio profondamente provato dall'attesa di avere notizie da parte dei medici sulle condizioni di sua moglie e del neonato. Yilmaz, infatti, temerà di perdere suo figlio.

La pediatra minaccia di farla finita se il suo primogenito morisse

Zuleyha, invece, riceverà la visita della suocera e di suo marito, è sarà al settimo cielo per la nascita della figlia, a cui darà il nome di Leyla.

In un'altra stanza Mujgan sarà molto agitata, tanto da chiedere a Yilmaz di non avvicinarsi all'incubatrice. Il dottor Sabahattin, a questo punto, cercherà di riportare la calma tra i due neo genitori, provati dai problemi riscontrati nel parto. La pediatra sarà in preda a un momento di forte sconforto, arrivando a pensare di farla finita qualora il suo primogenito morisse.

Alla fine Zuleyha rimarrà in ospedale per una settimana e verrà riportata a casa da Demir, mentre il bambino dell'ex meccanico e della dottoressa Hekimoglu dovrà rimanere in clinica sotto stretta sorveglianza medica.