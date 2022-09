Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Müjgan vivrà dei momenti drammatici. Infatti partorirà prematuramente il suo bambino e secondo Sabahattin il piccolo non avrrà tante possibilità di sopravvivere. Anche Züleyha partorirà la piccola Leyla e per loro Demir avrà in serbo grandi piani: una mega festa dopo le loro dimissioni dall'ospedale.

Züleyha dà alla luce la piccola Leyla

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha e Müjgan entreranno contemporaneamente in travaglio: la moglie di Demir darà alla luce Leyla e Saniye informerà subito i dipendenti della tenuta della lieta notizia, annunciando che in giornata il capo tornerà a casa per consegnare a ciascuno una moneta d'oro.

Per lui sarà un modo per celebrare la nascita della nuova arrivata.

Come promesso, Demir tornerà a casa e annuncerà ai suoi dipendenti che quando Züleyha verrà dimessa, nella tenuta si terrà una grande festa.

Il figlio di Müjgan e Yilmaz ha poche possibilità di sopravvivere

Per Müjgan, invece, la situazione non sarà tutta rose e fiori. Infatti il piccolo nascerà prematuro e Sabahattin sarà molto chiaro: non ci sono molte possibilità di sopravvivenza. Lo terranno nell'incubatrice e Yilmaz non si staccherà un attimo da lui.

Quando recupererà un po' di forze, anche Müjgan andrà a vedere il piccolo nell'incubatrice. Ci sarà anche Züleyha, che le mostrerà tutto il suo sostegno per il brutto momento che sta attraversando.

La dottoressa, però, non la vedrà sincera e la inviterà ad andarsene via.

Sermin vuole riconquistare Sabahattin, ma il piano fallisce

Intanto Sermin vorrà riconquistare Sabahattin, e per farlo lo inviterà nel suo nuovo appartamento (quello che le ha comprato Hatip) e gli preparerà la cena. Sabahattin si presenterà all'appuntamento, ma sarà chiaro fin da subito: non avrà nessuna intenzione di tornare insieme a lei.

Anzi l'aggiornerà sugli ultimi accadimenti della sua vita sentimentale, infatti il dottore ha iniziato a frequentare Jülide, il pubblico ministero che lavora presso il tribunale di Çukurova. Stanno molto bene insieme e presto si sposeranno. Sermin sarà furiosa e caccerà di casa il suo ex marito. Sarà proprio in quel momento che la donna si renderà conto che, per la sua sete di ambizione, ha perso la cosa più importante della sua vita.

Züleyha e Müjgan vengono dimesse

Dopo una settimana di degenza, Züleyha e Müjgan verranno dimesse. Ovviamente il figlio della dottoressa rimarrà ancora in ospedale e la cosa la manderà tremendamente giù.

Infatti Müjgan entrerà in una profonda depressione e trascorrerà il suo tempo a scrivere delle dediche al figlio in un diario. Riuscirà il piccolo a sopravvivere?