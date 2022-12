Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse a breve su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Saniye Taskin non esiterà a picchiare Seher (Ebru Ünlü) quando capirà che sta continuando a vedersi con suo marito Gaffur Taskin (Bülent Polat).

Terra amara anticipazioni: Gaffur continua a vedersi con Seher

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente in televisione rivelano che Saniye si renderà protagonista di una rissa.

Tutto inizierà quando la donna capirà che suo marito ha una tresca con Seher dopo averlo visto interagire in maniera ammiccante con lei.

La cognata di Gulten, a questo punto, non esiterà ad aggredire la rivale e negherà il perdono a suo marito, che continuerà a professarsi innocente. Per questo motivo, la signora Taskin obbligherà il caposquadra a dormire sul divano della loro abitazione, impedendogli di coricarsi accanto a lei per diversi giorni.

Una situazione che porterà Gaffur a tradirla nuovamente con Seher. Un tradimento che però verrà visto da Fadik, la quale non esiterà a raccontarlo a Saniye nel corso di una loro lite. Una rivelazione che susciterà la reazione sopra le righe della domestica.

Saniye aggredisce l'amante di suo marito

Nelle puntate turche di Terra amara, Fadik rivelerà a Saniye di aver visto suo marito nel granaio insieme a Seher quando oserà sbeffeggiarla per essersi messa in tiro dopo l'arrivo di Ercument, il cugino di Demir, alla tenuta.

Neanche a dirlo, la rivelazione susciterà l'ira della signora Yaman, che non indugerà ad aggredire l'amante di suo marito. Da lì a poco, nascerà un violento alterco che sarà fermato solo dall'intervento della potente Hunkar. Sarà in questo frangente che la signora Taskin rivelerà alla sua datrice di lavoro che Gaffur ha iniziato una relazione con Seher dopo averle raccontato cosa le aveva detto Fadik.

Seher inizia ad accusare strani malesseri

Ma ecco, che Fadik respingerà le accuse di aver messo in giro la voce della tresca tra Seher e Gaffur in quanto timorosa dalla reazione di quest'ultimo. Non contenta, la domestica farà in modo che Hunkar obblighi tutti loro di finirla con i diverbi e tornare a lavorare poiché in caso contrario non indugerà a cacciarli fuori dalla tenuta.

In questo modo, i due amanti riusciranno a depistare i sospetti. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Seher inizierà ad avere degli strani malesseri quando si troverà nelle vicinanze delle pietanze. La donna aspetta un bambino? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere come evolverà questa storyline.