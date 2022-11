Nelle future puntate della soap opera Terra Amara, prodotta in Turchia e attualmente trasmessa in Italia su Canale 5, il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) ben presto avrà un inaspettato atteggiamento. L’uomo infatti non riuscirà a resistere alle continue provocazioni della domestica Seher (Ebru Ünlü) e i due finiranno a letto insieme. Il fratello di Gulten (Selin Genç) quindi tradirà la moglie Saniye (Selin Yeninci) con la sua collega.

Spoiler turchi, Terra amara: Seher approfitta dell’assenza di Zuleyha per indossare i suoi abiti e gioielli

Gaffur, pur essendo sposato, inizierà a corteggiare la domestica Seher, facendole dei regali molto costosi. Una sera quest'ultima approfitterà dell’assenza di Zuleyha (Hilal Altınbilek) - che sarà ancora rinchiusa in un ospedale psichiatrico per ordine della suocera Hunkar (Vahide Perçin) - per provare gli abiti e i gioielli della donna.

A un certo punto Saniye chiederà al marito Gaffur di fare dei controlli nella tenuta, così quest’ultimo entrerà nella stanza di Altun quando stranamente vedrà le luci accese.

Gaffur si lascia andare alla passione con Seher, Saniye in procinto di scoprire l’infedeltà del marito

Il capomastro rimprovererà la donna: l’inserviente, per non essere licenziata, si lascerà andare alla passione con Gaffur, dopo averlo sedotto. Quest’ultimo dimostrerà di non essere affatto pentito di aver tradito la sua amata Saniye, la quale intanto inizierà a insospettirsi per la sua prolungata assenza e rischierà di scoprire la tresca.

La donna infatti sopraggiungerà nella stanza: Seher farà in tempo a nascondersi all’interno di un armadio, mentre Gaffur si rivestirà in fretta, lasciando però il letto in disordine: un dettaglio che non passerà inosservato.

Trame episodi al 10/12: Hunkar propone a Gaffur di costituirsi alla polizia al posto di Demir

Intanto Gaffur spererà di riuscire a migliorare la propria posizione economica una volta per tutte mentre Demir si troverà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere l’assassino di Sait (Alp Özgür Yaşin).

Con lo scopo di far scagionare il proprio figlio,ben presto Hunkar proporrà a Gaffur di costituirsi alla polizia al posto suo, in cambio di una ricompensa alta. Il capomastro però farà i conti con il rifiuto di Yaman, che preferirà rimanere ancora in prigione per dimostrare la propria innocenza, facendo fallire il sogno di Saniye e del marito di diventare finalmente ricchi.