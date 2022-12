Prosegue l'appuntamento quotidiano con Terra Amara, la soap opera che continua ad appassionare il pubblico di Canale5. Lo sceneggiato turco va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 16:05.

Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 13 dicembre, Zuleyha sarà gelosa di Mujgan e del suo ex perché verrà a conoscenza di alcuni pettegolezzi che li riguardano. Akkaya chiederà scusa alla dottoressa per essersi comportato male con lei ultimamente.

Demir vorrà costruire una villa nella quale abitare con la sua famiglia, Hunkar soffrirà per questa decisione e spererà che suo figlio cambi idea e torni insieme a Zuleyha e Adnan alla tenuta.

Yilmaz si scusa con la dottoressa in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara numero 83, Yilmaz chiederà scusa al suo padrino per averlo attaccato quando l'uomo ha fatto decadere le accuse di omicidio contro Demir Yaman consegnando alla polizia il vero colpevole dell'assassino di Sait. Fekeli spronerà il ragazzo a riavvicinarsi alla dottoressa Mujigan e farsi perdonare per i recenti avvenimenti.

Yilmaz ascolterà i consigli di Ali e chiederà a Mujigan di incontrarsi per conoscersi meglio e soprattutto per farsi perdonare di un suo comportamento abbastanza violento. In particolare, Akkaya capirà di aver avuto una reazione eccessiva nei confronti della dottoressa quando questa gli ha confidato di aver salvato la vita di un uomo che aveva ucciso sua moglie.

Così, l'ex fidanzato di Zuleyha chiederà scusa alla donna.

Zuleyha è gelosa di Mujigan e Yilmaz

Durante la puntata inedita di Terra Amara, i cittadini di Cukurova, dopo aver smesso di sparlare sulla famiglia Yaman coinvolta nell'assassinio di Sait, inizieranno a parlare degli incontri notturni tra l'imprenditore e la dottoressa che diventeranno i bersagli di nuovi pettegolezzi nella città di Adana.

Le voci gireranno in fretta, tanto che Zuleyha verrà a conoscenza delle dicerie della gente. Altun non nasconderà il suo fastidio e la sua gelosia nell'apprendere che il suo ex fidanzato stia frequentando un'altra donna. Tuttavia, la moglie di Demir non si arrenderà al suo destino e continuerà a lottare per il suo amore.

Demir vuole costruire una villa per la sua famiglia

Successivamente, Demir confiderà a sua moglie di voler costruire una villa in cui trasferirsi, poiché non potranno restare per sempre in albergo e lui non avrà intenzione di tornare a casa di sua madre. Infine, Hunkar apparirà molto sofferente per la decisione di suo figlio in seguito al loro diverbio. La donna continuerà a sperare che l'uomo cambi idea e torni insieme alla sua famiglia alla tenuta Yaman.