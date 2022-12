Prosegue la messa in onda della soap opera di origini turche Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova), trasmessa su Canale 5 tutti i giorni tranne la domenica.

Nella puntata del 13 dicembre 2022, a Cukurova incominceranno a circolare dei pettegolezzi su Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Müjgan Melike (İpek Yalova), i quali non lasceranno indifferente Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), che non nasconderà la propria gelosia.

Anticipazioni Terra amara del 13 dicembre: Yilmaz si scusa con Mujgan per l’atteggiamento violento

Gli spoiler sul 78° episodio dello sceneggiato, in programmazione su Canale 5 martedì 13 dicembre preannunciano che Yilmaz dopo aver chiesto scusa a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) si farà perdonare anche da Mujgan per aver avuto un comportamento violento: in particolare l'uomo si renderà conto di aver esagerato a prendersela con la dottoressa, la quale aveva salvato la vita a un uomo che aveva ucciso la moglie.

Dopo aver capito che Mujgan è la donna giusta per lui, Akkaya le dirà che quando ha discusso con lei era furioso a causa di Fekeli, colpevole di aver fatto scagionare Demir (Murat Ünalmış), finito ingiustamente in carcere con l’accusa di essere coinvolto con l’assassino dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin).

Sempre a proposito di Yilmaz, i suoi nemici Yaman e Cengaver (Kadim Yaşar) ironizzeranno sul suo senso di giustizia.

Zuleyha sarà infastidita dai pettegolezzi sul suo ex e Mujgan, Demir vuole costruire una villa

Nel contempo a Cukurova la gente inizierà a parlare dei continui incontri anche notturni tra Yilmaz e Mujgan, i quali diventeranno quindi il bersaglio di tutte le malelingue: a farne le spese però sarà Zulyeyha (Hilal Altınbilek), che non nasconderà il proprio evidente fastidio e una certa gelosia per l’avvicinamento tra il suo ex e la dottoressa.

Intanto ci sarà una novità a seguito del trasferimento in un albergo da parte di Demir dopo il litigio acceso avuto con la madre Hunkar (Vahide Perçin). Infatti l'uomo comunicherà alla moglie di voler costruire una villa in cui potersi trasferire a vivere. Intanto la signora Yaman sarà sofferente al pensiero che suo figlio possa lasciare in maniera definitiva la tenuta di famiglia, anche se farà il possibile per non far notare il proprio malumore, avendo ancora la speranza che lo stesso torni presto a casa con Zuleyha e il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat).