Diversi momenti tristi si vivranno in occasione della quarta stagione di Terra Amara in programma prossimamente in Italia. Le trame delle nuove puntate segnalano che Gaffur Taskin rimarrà vedovo quando sua moglie Saniye verrà investita con l'auto da Colak.

Terra amara, anticipazioni: Saniye non è intimidita dalle minacce di Colak

Le anticipazioni di Terra amara sulla quarta stagione rivelano che Gaffur sarà colpito da un doloroso lutto.

Tutto inizierà quando Saniye e la cognata avranno una terribile discussione con Colak durante la raccolta delle arance nella tenuta dei Yaman.

In questa occasione, l'uomo proclamerà la restituzione degli appezzamenti terrieri. Ma la moglie di Gaffur respingerà al mittente la richiesta, informandolo che l'intera piantagione è di proprietà della famiglia Yaman. Colak, a questo punto, cercherà di intimidere la donna, arrivando a minacciarla con un'arma da fuoco. Anche in questa occasione, la consorte del capomastro dimostrerà di non avere nessuna paura degli avvertimenti dell'uomo, tanto da voltargli le spalle ed andarsene via insieme a Gulten.

Gulten e la cognata muoiono a causa di Colak, Gaffur disperato

Nella quarta stagione di Terra amara, Gulten e la cognata si metteranno al volante di un furgoncino con l'intenzione di arrivare in tempo al matrimonio della padrona.

Purtroppo le due donne avranno un contrattempo durante il tragitto, tanto da doversi fermare per cambiare la gomma forata. In questa circostanza, le due protagoniste verranno centrate in pieno dall'autoveicolo di Colak e suo figlio, che si dilegueranno frettolosamente dal luogo della tragedia. Poco dopo, le forze dell'ordine si recheranno alla tenuta dove informeranno tutti che Saniye e Gulten sono rimaste vittime di un incidente automobilistico.

A tal proposito, la sorella di Gaffur verrà portata in camera operatoria dove i sanitari cercheranno di strapparla alla morte. Neanche a dirlo, i famigliari correranno al suo capezzale. Purtroppo le sue condizioni precipiteranno improvvisamente, morendo poco dopo. Cetin farà alla moglie una commuovente dichiarazione d'amore mentre Gaffur apparirà disperato per la perdita della sorella e di sua moglie.

Zuleyha distrutta per la morte prematura delle sue amiche

Successivamente, tutta Adana si radunerà intorno a Gaffur e Cetin dilaniati da cotanto dolore. In particolare, il capomastro apparirà distrutto per la perdita di Saniye morta sul colpo. Anche Zuleyha apparirà distrutta per la morte prematura delle sue amiche. Al cimitero, la protagonista prometterà alla signora Taskin di vegliare su Uzum come se fosse sua figlia mentre ringrazierà Gulten per esserle stata vicina in tutti questi anni come un'amica fedele.