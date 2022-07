Terra Amara prosegue su Canale 5 e le nuove anticipazioni turche rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e varie sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gulten e Saniye: trattasi di due personaggi seguiti dal pubblico che si sta appassionando alle vicende di questa nuova serie turca, le quali andranno incontro ad un triste e fatale destino.

La morte di Gulten e Saniye: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Gulten e Saniye saranno vittime di uno spaventoso incidente.

Le due si troveranno a bordo strada, intente a cambiare la gomma della loro vettura, quando all'improvviso saranno travolte dall'automobile guidata da Colak, che in quel momento stava arrivando a tutto gas.

Per loro, dopo questo terribile incidente non ci sarà nulla da fare. Gli spoiler della soap opera turca in onda con successo nel daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che negli episodi successivi della soap sarà trasmessa la cerimonia funebre di Gulten e Saniye.

Il video della morte di Gulten e Saniye nelle nuove puntate di Terra Amara

Un addio doloroso che farà scoppiare in lacrime i vari protagonisti della soap, che si ritroveranno a dover dire addio alle due donne, scomparse tragicamente in questo incidente stradale.

Tale uscita di scena non passerà inosservata neppure tra i numerosi fan di Terra Amara che dovranno prepararsi a dirsi addio a Gulten e Saniye.

L'attrice che veste i panni di Saniye, nel momento in cui è andata in onda la sua ultima puntata in Turchia, aveva salutato e ringraziato tutti attraverso un post apparso sulla sua pagina ufficiale Instagram.

In questo modo si è congedata da questa serie di grande successo che, in patria ma anche in Spagna e adesso in Italia, sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

Proseguono i buoni ascolti per la soap Terra Amara nel daytime Mediaset

In attesa di vedere in onda questi nuovi attesi appuntamenti con la soap opera turca, su Canale 5 prosegue il successo nella fascia del primo pomeriggio estivo.

La media delle puntate trasmesse in questi mesi è di oltre 1,5 milioni di telespettatori al giorno, pari ad uno share che arriva al 19% con picchi superiori al 22% durante la messa in onda.

Numeri che potrebbero convincere i vertici della rete ammiraglia Mediaset a far proseguire la soap anche nella stagione autunnale di Canale 5. Non si esclude, infatti, che Terra Amara possa proseguire anche da settembre in poi nella fascia oraria del tardo pomeriggio, prima del talk show Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, confermatissimo dalle 17:25 in poi.