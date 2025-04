Tolga scoprirà che Oylum si è sposata per salvargli la vita nelle prossime puntate di Tradimento, perché comprerà il video del sicario che ha fatto fuoco contro il suo muro.

Le anticipazioni rivelano che Tolga scoppierà in un pianto disperato e correrà da Oylum per dirle tutto e chiederle di seguirlo. La ragazza, però, deluderà le aspettative perché lo inviterà ad andare via. "Adesso ho un'altra vita", dirà Oylum a malincuore, lasciando Tolga con il suo dolore.

Oltan non riuscirà a nascondere a lungo il suo segreto

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oltan farà di tutto per nascondere a Tolga la verità sul matrimonio di Oylum.

Dopo aver notato un proiettile nel muro di Tolga, Oltan non rivelerà a suo figlio di aver scoperto che è stato Behram ad attentare alla sua vita per ricattare Oylum. La scelta di Oltan sarà dettata dalla paura di un pericolo per suo filgio, ma Tolga scoprirà ugualmente tutto in un secondo momento. Tutto avrà inizio quando il figlio di Oltan riceverà da Suat il video del momento dello sparo, ordinato da Behram che in quel momento si trovava in aeroporto con Oylum. Guardando quelle immagini, Tolga capirà che Oylum ha sposato Behram solo per salvargli la vita e sarà distrutto dal dolore. Il sicario spiegherà di aver ricevuto da Dicleli l'ordine di colpire per la prima volta il muro per mettere paura a Oylum.

"Behram ha detto alla ragazza di non giocare con lui". spiegherà il sicario, dando a Tolga la certezza di aver sbagliato tutto fino a quel momento.

Il tentativo di Tolga andrà a vuoto

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga pagherà il sicario per ricevere quel video sul suo telefono e gli chiederà di lasciarlo da solo. Il ragazzo scoppierà in un pianto disperato: "Le ho rovinato la vita, l'ha sposato per proteggermi", continuerà a dirsi.

Dopo la disperazione, in Tolga prenderà il sopravvento la rabbia. Il ragazzo salirà in macchina e si dirigerà a casa di Oylum, incurante della famiglia di Behram. Tolga inizierà ad urlare dal giardino il nome della ragazza, mentre gli uomini dei Dicleli gli punteranno le loro armi per fermarlo. "Ho scoperto che sei stata costretta a sposarti", dirà Tolga, "Ho visto il video".

Il figlio di Oltan chiederà a Oylum di andare via con lui: "Non posso vivere senza di te". Olyum, tuttavia, non seguirà Tolga e lo inviterà ad andare via, spiegandogli che lei adesso ha un'altra vita ed è troppo tardi.

La vita di Oylum sta cambiando giorno per giorno

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum sta vivendo un periodo molto difficile della sua vita. Dopo essersi risvegliata dal coma, la ragazza ha scoperto che Behram è stato raggiunto da un proiettile e non potrà sopravvivere. I medici, infatti, hanno già dichiarato la morte cerebrale, ma Mualla lo ha trasferito a casa sua pur di non staccare i macchinari che lo tengono in vita. Oylum sta conoscendo meglio Kahraman, il cugino di suo marito che con lei si è mostrato sin dall'inizio molto gentile.Tolga, invece, ha sposato Selin, ma nel giro di pochi giorni ha già capito di aver commesso un errore perché il suo cuore desidera soltanto Oylum.