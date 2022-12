Proseguono le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate della soap che verranno trasmesse su Canale 5 dal 2 al 7 gennaio. La guerra tra Demir e Yilmaz si farà sempre più aspra, infatti se Hunkar e Fekeli cercheranno di far riappacificare i rispettivi figli, tra i due le controversie saranno ben lontane dal risolversi. Akkaya avrà una buona intuizione di affari e Yaman vedrà vacillare la sua posizione tanto che preso dalla furia deciderà di manomettere l'auto del suo nemico.

Per ironia della sorte sarà Zuleyha con Mujgan a salire sull'automobile di Yilmaz, restando coinvolta in un incidente stradale.

Poco dopo Fekeli scoprirà che la macchina del suo figlioccio non ha subito un guasto casuale.

Yilmaz conclude un affare prima di Demir

Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 7 gennaio prendono il via dalla mancata riconciliazione tra Yilmaz e Demir, nonostante l'impegno di Hunkar e Fekeli di interrompere le ostilità. Uscita dall'ospedale, Gulten riceverà in dono da Demir un appezzamento di terreno come ringraziamento per non essere stato denunciato dopo la sparatoria con Yilmaz. Nel frattempo, dopo aver assistito a una conversazione tra uomini d'affari circa la possibile speculazione sul mercato delle arance, Demir deciderà di acquistare l'intero raccolto per evitare che in paese si possa soffrire la fame ma Yilmaz lo batterà sul tempo conquistandosi la stima e la benevolenza dei lavoratori.

Gaffur non prenderà bene il fatto che Gulten sia la proprietaria di un terreno donato dagli Yaman, invece Yilmaz sarà sempre più popolare e, per questo, rilascerà un'intervista che lascerà il segno sia in Mujgan che in Zuleyha. Infuriato con il suo nemico, Demir pagherà qualcuno per manomettere l'auto di Yilmaz.

Zuleyha e Mujgan hanno un incidente

Yilmaz presterà la sua macchina a Mujgan e Zuleyha vedendola alla guida salirà sulla macchina per parlare con la dottoressa, ma le due avranno un incidente.

Yilmaz capirà che è accaduto qualcosa e soccorrerà le donne, che verranno portate in ospedale. Demir preoccupato per la moglie andrà al suo capezzale e lo stesso farà Yilmaz nei confronti della dottoressa. Vedendo Akkaya amorevole con la dottoressa, Altun soffrirà molto e deciderà di lasciare la stanza che dovrà dividere con Mujgan.

Fekeli farà delle indagini e scoprirà che l'auto del figlioccio è stata manomessa. Cengar chiederà a Demir i soldi della società ormai sciolta ricevendo una risposta negativa, mentre Zuleyha rassicurerà Mujgan di non provare più nulla per Yilmaz e prometterà al marito di restare al suo fianco. Yaman però sospetterà che quello che la moglie prova nei suoi confronti è solo riconoscenza. Infine, Hunkar rimprovererà Gaffur per aver tentato di prendere il terreno della sorella