Varie novità accadranno nel corso delle puntate di Terra amara visibili a dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Turchia, segnalano che Mujgan Hekimoglu dimostrerà di continuare ad avere dei dubbi su Yilmaz Akkaya nonostante le abbia giurato amore eterno.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz impedisce la partenza della pediatra

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a dicembre in tv rivelano che Mujgan avrà dubbi sui reali sentimenti del fidanzato.

Tutto inizierà quando Yilmaz verrà gravemente ferito alla schiena da un colpo d'arma da fuoco partito da Demir.

L'uomo, a questo punto, sprofonderà in uno stato di semi coscienza dopo essere stato sottoposto a un intervento da parte di Mujgan e Sabahattin per salvargli la vita. In questo frangente, Akkaya verrà sentito pronunciare il nome di Zuleyha nel sonno. Parole, che saranno udite dalla dottoressa Hekimoglu, la quale deciderà di fare le valigie e scappare da Cukurova dopo aver scritto una lettera d'addio al promesso sposo. La pediatra, infatti, avrà intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla madre, se non accadesse l'imprevisto. Yilmaz riuscirà ad impedire la partenza della fidanzata.

Akkaya pensa ancora a Zuleyha nonostante il ritorno di fiamma con Mujgan

Nelle puntate di dicembre di Terra amara, Yilmaz correrà insieme a Fekeli verso l'aeroporto pur di avere un ultimo confronto con Mujgan nonostante le sue precarie condizioni di salute.

Qui, l'ex meccanico avrà un pesante litigio con la suocera Sevin, che lo accuserà di essere un assassino. Nonostante questo, Akkaya riuscirà a riconquistare il cuore della dottoressa Hekimoglu che rinuncerà a partire, tanto da decidere di seguirlo a Cukurova dopo essersi scontrata pesantemente con sua madre, alla quale rinfaccerà di averla rinchiusa in collegio.

Nonostante il ritorno di fiamma con la pediatra, Yilmaz continuerà a pensare con insistenza a Zuleyha, non comprendendo per quale motivo abbia cercato il suo aiuto quando Demir ha provato a ucciderlo con un colpo di pistola alle spalle.

Fekeli suggerisce al figlioccio di fare luce nei propri sentimenti

Fekeli, nel frattempo, non capirà l'atteggiamento di suo figlioccio, suggerendogli di fare luce nei propri sentimenti prima di spezzare definitivamente il cuore di Mujgan.

Ma Yilmaz farà di testa sua, tanto da prendere l'iniziativa al termine di una serata trascorsa in famiglia. Durante questa occasione, Akkaya dirà alla sua promessa sposa di aver capito che è la donna della sua vita visto che gli ha ridonato il sorriso e di non aver nessuna intenzione di lasciarla. La dottoressa Hekimoglu inviterà il fidanzato a non fare promesse che non può mantenere, dimostrando di non fidarsi ancora dei suoi sentimenti, nonostante abbia intenzione di restare per sempre al suo fianco.