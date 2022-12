Domenica 4 dicembre, Silvia Toffanin ha ospitato due protagonisti delle ultime stagioni di Uomini & Donne. Ida e Alessandro sono stati ospiti a Verissimo per raccontare come procede la loro giovane storia d'amore. Nonostante le critiche, che soprattutto la dama ha ricevuto quando si è saputo che sarebbe tornata in tv (alcuni fan l'hanno accusata di pensare solo al business e di amare le telecamere), lei e il neo fidanzato si sono mostrati felici e affiatati. Non sono mancati i commenti sul passato con Riccardo Guarnieri, per il quale Platano ha pianto l'ultima volta che è stata nel programma Mediaset.

Aggiornamenti su Ida e Alessandro di U&D

C'era attesa per la prima apparizione tv di Ida Platano dopo l'addio a U&D. La dama manca dal piccolo schermo da qualche settimana, ovvero da quando è andata in onda la puntata del dating show dedicata alla sua scelta.

A distanza di un mese dall'inizio della sua storia d'amore con Alessandro, è tornata su Canale 5 per raccontare che la relazione con Vicinanza procede a gonfie vele.

A Silvia Toffanin hanno detto di avere già tanti progetti per il loro futuro insieme.

Solo pochi giorni fa, ad esempio, Alessandro ha dichiarato che desidererebbe un figlio dalla compagna: il cavaliere del Trono Over sogna di diventare padre di una bambina.

Dal 5 al 7 dicembre il ritorno a U&D

L'ospitata a Verissimo non è l'unica che Ida e Alessandro hanno in programma in questi giorni. Le anticipazioni delle puntate di U&D che saranno trasmesse in tv da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre (giovedì 8 e venerdì 9 il dating show non andrà in onda per il ponte dell'Immacolata) avranno tra i loro protagonisti anche la neo coppia.

L'appuntamento in questione è stato registrato un paio di settimane fa e sarà proposto ai telespettatori a breve.

La curiosità del pubblico è soprattutto per la reazione che avrà Riccardo nel rivedere in studio l'ex fidanzata e il suo nuovo compagno. Recenti spoiler fanno sapere che Guarnieri in un primo momento ha litigato con tutti per messaggio che ha mandato alla dama nei giorni precedenti, poi si è messo a piangere e ha lasciato gli Elios.

Come ha confermato anche nel salotto di Silvia Toffanin, per Ida il suo è solo un lontano ricordo: il presente e il futuro sono in coppia con Alessandro, l'unico che è stato in grado di farle voltare pagina in amore dopo anni di sofferenza.

Il racconto dei protagonisti di U&D

L'intervista a Verissimo è iniziata con un riassunto del percorso della coppia a U&D, dalle difficoltà della prima fase della conoscenza al lieto fine di poche settimane fa.

Ida ha raccontato di aver capito di voler lasciare il programma quando ha cominciato a provare fortissime emozioni, a partire dalla mancanza di Alessandro quando non era con lei.

La presentatrice ha ricordato l'amore immenso che la dama diceva di sentire per Riccardo a maggio scorso (la prima volta che è stata ospite nel salotto di Canale 5), e lei ha confermato tutto: "Non rinnego, però le cose non sono andate.

Caratterialmente non ci siamo trovati".

Sempre in merito a Guarnieri, Ida ha aggiunto: "Oggi posso dire che è passato, è stato bello viverla nel bene e nel male: un amore intenso e sincero. La vita va avanti, ho voltato pagina. Oggi c’è Alessandro, solo lui".

Vicinanza ha commentato la breve frequentazione con Roberta Di Padua, a suo dire piacevole, ma impossibile da catalogare come una storia d'amore, sia per la sua brevità che per le sensazioni che gli ha trasmesso.