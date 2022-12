La soap opera di origini turche Terra Amara, prosegue con la propria messa in onda italiana nei pomeriggi di Canale 5.

Nel corso degli episodi che sono in programmazione tra qualche settimana, Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) inscenerà una finta gravidanza con l’obiettivo di allontanare definitivamente Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek): la dottoressa riuscirà ad averla vinta, dato che la sua rivale si arrabbierà con il suo ex fidanzato, rifiutandosi di ascoltarlo.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan decisa a far allontanare Zuleyha e Yilmaz

Nelle puntate dello sceneggiato turco Terra Amara in programma nei prossimi mesi su Canale 5, la protagonista Zuleyha per potersi ricongiungere con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat) si vedrà costretta a dire addio per sempre al suo ex fidanzato Yilmaz, lasciandosi quindi alle spalle la loro passata storia d’amore una volta per tutte.

Successivamente Zuleyha Altun avrà una figlia dal marito Demir (Murat Ünalmış), mentre Akkaya convolerà a nozze con la dottoressa Mujgan: anche quest’ultima e il suo sposo diventeranno ben presto genitori.

In seguito la dottoressa si renderà conto che suo marito non ha smesso di amare la sua ex fidanzata: dopo tale scoperta, Mujgan attuerà uno stratagemma particolare per dividere in maniera definitiva Yilmaz e Zuleyha.

Dagli spoiler si evince infatti che la dottoressa farà sapere in città di aspettare un altro figlio da Akkaya, scatenando quindi la durissima reazione della sua rivale.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha lascia Akkaya, Mujgan accusata di aver tradito il marito

Zuleyha a seguito del riavvicinamento a Yilmaz non ci penserà due volte a lasciarlo, mettendo fine alla loro relazione extraconiugale, quando apprenderà che Mujgan è di nuovo incinta.

La giovane Altun rimarrà ferma nella propria decisione, nonostante Akkaya faccia di tutto per rassicurarla, dicendole di non avere rapporti intimi con la moglie da molti mesi.

Successivamente la situazione sfuggirà di mano a Mujgan, poiché non appena Yilmaz sosterrà di non essere il padre della creatura che porta in grembo spunterà anche l’ipotesi del tradimento: molti cittadini di Cukurova inizieranno infatti a sospettare che la dottoressa abbia un amante.

Ovviamente Akkaya non potrà che essere furioso, quando apprenderà che sta circolando questo pesante pettegolezzo sulla moglie.