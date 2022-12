Le nuove puntate di Uomini e donne del prossimo gennaio 2023 vedranno Federico Nicotera al centro dell'attenzione. Il giovane tronista romano non è ancora pronto per la scelta finale tra Alice e Carola ma, nel corso della registrazione del 21 dicembre, ha fatto i conti con delle reazioni inaspettate delle sue pretendenti.

In particolar modo Carola, come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, ha usato il "pugno di ferro" nei confronti del tronista, tanto da mettere in dubbio la sua permanenza futura in trasmissione.

Carola annuncia di non voler più tornare per Federico: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di gennaio 2023, rivelano che Carola, pur essendosi presentata alla nuova registrazione del programma, ha scelto di non entrare in studio.

La ragazza ha svelato di essere ferita e delusa dal comportamento di Federico, soprattutto dopo l'accesa lite che c'è stata tra i due al termine della registrazione precedente.

Di fronte al rifiuto di Carola nei confronti di Federico, è intervenuta Maria De Filippi: la conduttrice ha preso in mano le redini della situazione e ha provato così a far ragionare la corteggiatrice che, solo grazie al suo intervento, si è convinta a entrare in studio.

Tuttavia, nel corso del suo confronto con Federico Nicotera, Carola ha ribadito di esser arrabbiata e delusa, tanto da annunciare di non voler più tornare in trasmissione per lui.

Federico delude Alice: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Situazione complicata anche con l'altra pretendente, Alice. Le anticipazioni di Uomini e donne di gennaio 2023 rivelano che il tronista ha fatto un'esterna speciale con lei: i due sono stati al concerto di Alessandra Amoroso.

Tuttavia, in studio, Alice si lamenterà per delle cose che ha visto in onda, riguardando le puntate del talk show da casa.

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del prossimo gennaio 2023, rivelano che c'è stato spazio anche per l'addio al trono di Federico Dainese.

Federico Dainese lascia il trono senza scelta: anticipazioni Uomini e donne gennaio 2023

Il tronista, contrariamente a ogni tipo di aspettativa dei fan, ha scelto di lasciare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi e lo ha fatto senza coronare il suo "sogno d'amore".

Federico è andato via da solo e, a quanto pare, nessuna delle sue pretendenti sarebbe riuscito a far breccia nel suo cuore, nonostante nella precedente registrazione del programma, avesse lasciato intendere di avere un interesse spiccato nei confronti di Vincenza. Alla fine, però, il ragazzo ha preferito rinunciare alla scelta finale.