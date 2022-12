Diverse novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera in programma tra qualche settimana annunciano che Hunkar Yaman verrà a sapere da parte di Seher che la domestica aspetta un figlio da Demir.

Terra amara, anticipazioni: Seher vuole far passare il figlio che attende per l'erede degli Yaman

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione su Canale 5 rivelano che Seher farà un'importante rivelazione alla padrona.

Tutto inizierà quando la domestica si stancherà di fare l'amante di Gaffur, a causa delle interferenze della gelosissima moglie Saniye (Selin Yeninci), che arriverà addirittura ad aggredirla alla tenuta. Per questo motivo la donna deciderà di far passare il figlio che attende per l'erede degli Yaman.

Seher ideerà un subdolo ed elaborato piano per incastrare Demir: infatti la ragazza non esiterà a spogliarsi completamente per poi addormentarsi accanto a lui. Il mattino successivo Demir non avrà nessun ricordo di quanto sia accaduto durante la notte, mentre lei affermerà che hanno avuto un rapporto intimo, peraltro contro la sua volontà.

La domestica si allontana da Gaffur

Nelle puntate di Terra amara previste prossimamente in tv, Hunkar eviterà che la spiacevole situazione giunga alle orecchie di sua nuora Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Per questo motivo, la matrona penserà bene di non licenziare Seher per non alimentare sospetti su di lei. In questo modo, la domestica si sentirà protetta dalla padrona e - pensando di essere erroneamente al sicuro - ordinerà al caposquadra Gaffur Taskin di allontanarsi per sempre da lei. Anche se, in seguito. il suo piano le si ritorcerà contro con conseguenze inaspettate.

Hunkar viene a sapere che l'ex amante di Gaffur è in attesa di un bambino da Demir

Un mese dopo dalla notte passata con Demir (Murat Ünalmış), Seher confesserà alla potente Hunkar di essere in attesa di un bambino. In questo frangente, la domestica sosterrà di essere una donna rovinata, poiché nessuno vorrà avere più niente a che fare con lei.

La matrona, a questo punto, deciderà di interpellare suo figlio per scoprire come siano andati realmente i fatti. Ben presto la signora Yaman farà un importante scoperta sul conto della ragazza, che tuttavia ancora non viene esplicitata dalle anticipazioni.