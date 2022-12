Marco e Stefania potrebbero tornare nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, previste entro maggio 2023 su Rai 1.

L'appuntamento con la soap opera continua a riservare colpi di scena e al centro delle trame di questi giorni vi è il ritorno di Tancredi.

Il marito di Matilde e fratello di Marco ha rimesso piede in città, e la sua presenza non passerà affatto inosservata, tanto che Marco potrebbe ritornare per affrontare Tancredi.

L'uscita di scena di Marco e l'arrivo di Tancredi ne Il Paradiso 7

Tra i colpi di scena spiazzanti di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, c'è stato quello legato all'uscita di scena della coppia composta da Marco e Stefania.

I due hanno lasciato Milano per trasferirsi in America, dopo che il giornalista ha ricevuto una nuova importante offerta di lavoro.

Al suo fianco, anche questa volta, c'è stata Stefania: la giovane Venere ha scelto di lasciare il suo impiego al grande magazzino per iniziare una nuova vita al fianco di Marco in America.

Tancredi e Marco: ci sarà il confronto nel finale de Il Paradiso 7?

Da quel momento i due giovani innamorati sono usciti di scena dal cast de Il Paradiso delle signore, ma non si esclude che possano tornare nel finale della settima stagione.

Perché nel frattempo in città è arrivato Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco, interessato a ricucire lo strappo che si è venuto a creare con sua moglie Matilde.

Il matrimonio tra i due è stato in forte crisi, al punto che Tancredi ha scelto di agire e passare all'azione, presentandosi in città per cercare di riconquistare di nuovo il cuore della sua amata.

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che, grazie al suo corteggiamento serrato, Tancredi riuscirà a ottenere ciò che vuole: la donna deciderà di dargli una seconda possibilità e chiuderà il suo legame con Vittorio Conti.

Marco torna nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7?

I colpi di scena non sono finiti qui, perché in vista delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, Marco potrebbe ritornare in città per risolvere i conti in sospeso con suo fratello.

Il rapporto tra i due non è dei migliori e quando Marco si è trasferito a Milano, l'ha fatto proprio perché era in conflitto con il fratello per questioni legate all'eredità di famiglia.

"Arriverà Tancredi e Marco avrà tanto da ridire. Avranno tante cose di cui parlare", aveva dichiarato Moisé Curia in una intervista di qualche tempo fa, prima che si scoprisse della sua uscita di scena dal cast della soap.

Ecco perché non si esclude che Marco possa tornare nel finale della settima stagione per risolvere i problemi con Tancredi.

Agnese pronta a tornare nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Insomma, il finale della soap opera potrebbe riservare ancora grandi colpi di scena ai tanti fan e appassionati che stanno seguendo con interesse le puntate della settima stagione.

Tra i colpi di scena dei prossimi episodi ci sarà anche quello legato al ritorno di Agnese Amato, un altro volto della soap molto amato dal pubblico.

A confermare il fatto che Agnese rimetterà piede a Milano è stata proprio Antonella Attili in una recente intervista, dove ha voluto tranquillizzare gli appassionati de Il Paradiso delle signore 7, confermando che ci sarà un rientro in scena del suo personaggio dopo un lungo periodo di assenza.