Le macchinazioni di Seher nelle prossime puntate di Terra Amara creeranno delle dinamiche inattese: secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la domestica approfitterà di una notte in cui Demir è ubriaco per far credere a tutti che il padrone abbia abusato di lei.

Inoltre Seher ben presto confesserà a Hunkar di essere in dolce attesa e che il figlio che aspetta è proprio di Demir. A questo punto la signora Yaman affronterà Demir per capire come procedere in questa delicata situazione.

Seher scopre di essere incinta

Le anticipazioni di Terra amara si arricchiscono con una nuova trama che vedrà protagonista Seher.

Dopo aver rovinato il matrimonio di Saniye e Gaffur, seducendo quest'ultimo, e dopo aver preso il posto della bambinaia di Adnan con uno stratagemma, la domestica punterà al denaro degli Yaman. Rendendosi conto di essere in dolce attesa e dopo aver capito che essere l'amante del capomastro non risolverà i suoi problemi, Seher approfitterà di un momento di debolezza di Demir.

In assenza di Zuleyha, Demir si ubriacherà e Seher penserà bene di condurre il padrone a letto per poi spogliarsi e distendersi accanto a lui. Il mattino successivo, Demir non ricorderà nulla e sarà stupito nel vedere la domestica vicino a lui. La donna a questo punto dirà che il padrone si è approfittato di lei. Demir chiederà subito alla madre di licenziare la donna, ma Hunkar preferirà agire in maniera differente.

Hunkar affronta suo figlio

Oltre a nascondere a Zuleyha della presunta 'scappatella' del figlio, Hunkar fingerà di dare il suo appoggio a Seher la quale nel frattempo deciderà di liberarsi di Gaffur. La domestica, infatti, respingerà in modo netto le avances del capomastro e chiuderà con lui in maniera definitiva. Da un lato il marito di Saniye non si darà pace per la rottura con Seher, mentre quest'ultima crederà di avere ormai gli Yaman in pugno.

Infatti, non passerà molto prima che la domestica confessi a Hunkar che - dopo la notte con Demir - ha scoperto di essere incinta.

La furba Seher non mancherà di sottolineare che, essendo una donna sola e presto con un figlio, nessuno vorrà più stare con lei, cercando quindi di fare leva sulla rispettabilità della famiglia Yaman. A questo punto Hunkra prenderà tempo con la domestica, ma affronterà subito Demir per capire come procedere in questa situazione che potrebbe potenzialmente rovinare la sua reputazione.