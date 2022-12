Continua il successo di Terra Amara, che sta appassionando il pubblico di Canale 5 con i nuovi episodi. La grande protagonista delle prossime puntate sarà Zuleyha rinchiusa in un ospedale psichiatrico e tenuta lontano dal piccolo Adnan. Ma non solo. La gelosia di Mujgan sarà incontrollabile, tanto da spingerla a un incontro molto pericoloso in un bosco, durante il quale le due donne si troveranno faccia a faccia, con conseguenze terribili. Di seguito, le anticipazioni.

Terra Amara prossime puntate: Zuleyha cade nella trappola di Mujgan

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Mujgan non si farà scrupoli e vorrà eliminare una volta per tutte l'odiata Zuleyha per via della sua incontrollabile gelosia.

La giovane le tenderà una trappola fingendo di volersi riappacificare con lei.

E così, Züleyha si troverà faccia a faccia con Müjgan che, nel cuore di un bosco sperduto, le dirà che è arrivato il momento della resa dei conti.

Ignaro di ciò che sta accadendo a pochi passi la lui, Hunkar starà aiutando Uzum a fare i compiti. Ma ecco che la bimba, con la sua innocenza, si lascerà scappare un segreto che cambierà tutto.

Anticipazioni Terra Amara: il segreto su Adnan viene alla luce

La piccola Uzum, inconsapevole delle conseguenze, finisce con il tradire la promessa fatta a Demir, rivelando a Hunkar il luogo in cui si trova Adnan e la donna che si sta prendendo cura di lui, all'oscuro della povera Zuleyha, disperata per il fatto di non sapere dove si trovi suo figlio, portatole via proprio da Demir.

A quel punto, Uzum porta Hünkar nella casa dove si trova Adnan. Intanto, alla tenuta, i dipendenti si domandano dove sia finita Zuleyha, assente da troppo tempo. Gaffur e Gulten verranno mandati da Saniye a cercarla.

Terra Amara nuovi episodi: Zuleyha tra la vita e la morte

la povera Zuleyha sta affrontando Mujgan, che ha architettato un piano per far credere a tutti che la sua rivale sia sia tolta la vota volontariamente.

Dopo averle messo un cappio al collo, la costringerà a salire su una roccia. La giovane però non si arrenderà al suo destino e deciderà con coraggio di combattere per salvarsi.

Come svelano le anticipazioni di Terra Amara, Mujgan sparerà dritto al cuore di Zuleyha, che cadrà a terra priva di sensi. Da lontano, Behice vedrà tutta la scena ma non interverrà.

Mujgan scapperà dal bosco in cui ha avuto l'ultimo incontro con Zuleyha e farà finta di nulla, mentre la vita della sua odiata rivale sarà appesa a un filo. Alla tenuta tutti saranno in allarme per la scomparsa della giovane Zuleyha ma nessuno può di certo immaginare che cosa sia successo. Qualcuno arriverà in tempo per salvarla prima che sia troppo tardi?