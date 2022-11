Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nei prossimi episodi della soap turca, ci saranno colpi di scena per gli abitanti di Çukurova. A tal proposito, Zuleyha continuerà a essere al centro delle storie narrate e per la ragazza di Istanbul non si preannunceranno tempi facili.

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che l'ex fidanzata di Yilmaz tenterà il suicidio, dopo che Demir le porterà via, ancora una volta, il piccolo Adnan, ma verrà salvata da Hunkar. Purtroppo, però, il medico consiglierà alla signora Yaman di fare ricoverare sua nuora in un ospedale psichiatrico.

Hunkar asseconderà il dottore e, pertanto, Zuleyha verrà ricoverata priva di sensi e, al risveglio, verrà narcotizzata.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha tenta il suicidio e Hunkar la salva

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Zuleyha scoprirà che suo marito Demir ha sabotato l'automobile di Yilmaz, sulla quale viaggiavano lei e Mujgan. A quel punto, la ragazza di Istanbul correrà a dire al suo ex fidanzato che Yaman è stato l'artefice del danno ai freni. Pertanto, Akkaya sarà furioso e affronterà il suo rivale. A farne le spese sarà Zuleyha, che perderà il piccolo Adnan, ancora una volta. Demir minaccerà sua moglie e le dirà di volere trasferire il bambino in Svizzera, senza farglielo più vedere.

Altun sarà distrutta e tenterà di suicidarsi, ma Hunkar la troverà e la soccorrerà, prima che sia troppo tardi.

Terra Amara, prossime puntate: il dottore consiglia a Hunkar di trasferire Zuleyha in un ospedale psichiatrico

Dopo essersi ripresa dal tentato suicidio, i problemi per Zuleyha non finiranno. Non appena la situazione sarà sotto controllo, il dottore parlerà con Hunkar, della situazione psicologica di sua nuora.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che il medico dirà alla mamma di Demir, che Altun potrebbe provare, un'altra volta, a togliersi la vita. A quel punto, diagnosticando un equilibrio mentale precario, il dottore consiglierà a Hunkar di trasferire Zuleyha in un ospedale psichiatrico, in modo da riprendersi.

Terra Amara, prossimi episodi: Zuleyha viene mandata in un ospedale psichiatrico

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, nelle prossime puntate di Terra Amara, Hunkar sarà titubante e non saprà se fare rinchiudere sua nuora in un ospedale psichiatrico. Alla fine, però, la signora Yaman asseconderà il dottore e farà trasferire sua nuora nella struttura sanitaria, quando sarà ancora priva di sensi. La mamma di Demir, però, farà in modo che nessuno si accorga della cosa. Al risveglio, Zuleyha verrà narcotizzata e verrà sottoposta a un inutile trattamento sanitario obbligatorio.