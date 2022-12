Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha rivelerà a Sevda la verità sul suo rapporto con Demir. Sarà Sevda a porgerle qualche domanda, perché in cuor suo spererà che tra i due possa in qualche nascere un vero amore. La verità, però, sarà ben diversa: per Züleyha il matrimonio con Demir è assolutamente morto, con un rapporto fatto solo di cordialità per il bene dei loro figli.

Züleyha prende il posto di Hünkar

Per Züleyha sarà molto difficile superare la morte di Yilmaz, nonostante ciò sa che deve dare il meglio di se stessa per andare avanti, soprattutto per i suoi figli.

In un primo momento aveva intenzione di lasciare la villa per sempre, ma il marito si è opposto a questa sua scelta. Demir ha voluto che Züleyha diventasse la nuova padrona di Villa Yaman e lei alla fine ha accettato, anche se per un attimo ha temuto che le malelingue di Çukurova potessero fare dei pettegolezzi e recare danno a Demir.

I due proseguiranno a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza avere una relazione coniugale: Züleyha si occuperà solamente della crescita dei piccoli Adnan e Leyla, e di gestire la villa.

La confessione di Züleyha

Lentamente Züleyha prenderà in mano le redini della situazione, iniziando a occuparsi non solo della villa, ma anche delle terre che Hünkar ha lasciato in eredità e dei relativi lavoratori.

Ovviamente, però, in villa la curiosità sarà tanta, soprattutto Sevda vorrà sapere come sta procedendo la sua relazione con Demir. Alla domanda in questione, Züleyha risponderà con fermezza che non è più sua moglie, che il loro matrimonio è morto e che hanno un rapporto cordiale solamente per i piccoli Adnan e Leyla, e per le terre che ha lasciato la madre.

Sevda rimarrà un po' scioccata da questa risposta, perché in cuor suo vorrebbe che Demir e Züleyha stessero insieme, ma purtroppo le cose non andranno come lei vorrebbe. Anzi, molto presto arriverà qualcuna che sconvolgerà l'esistenza di Demir.

Demir fa la conoscenza di Ümit

Nelle prossime puntate di Terra Amara arriverà Ümit, che avrà un ruolo fondamentale nella vita di Demir.

La donna arriverà in città in quanto diventerà la nuova direttrice dell'ospedale di Adana. I due avranno un incontro fortuito proprio fuori Villa Yaman. Ümit avrà un problema con la macchina e Demir le darà una mano. I loro occhi si incroceranno e si capirà subito che Demir rimarrà ammaliato dalla donna.

Quello che non saprà è che Ümit non è Çukurova solo di passaggio e ben presto diventerà un volto noto del paese. La nuova direttrice non sarà una bella sorpresa nemmeno per Müjgan, visto che quest'ultima pensava di diventare la nuova direttrice, dopo la partenza di Sabahattin.