Ben presto il matrimonio all'apparenza molto solido che lega Gaffur e Saniye sarà messo a dura prova: come rivelano infatti le anticipazioni della soap opera Terra amara provenienti dalla Turchia, i due domestici dovranno fare i conti con l'arrivo di Seher.

La nuova domestica, dopo aver conquistato con l'inganno la fiducia di Zuleyha (diventando la nuova bambinaia del piccolo Adnan), farà vacillare l'integrità morale di Gaffur, il quale cederà al suo fascino. Saniye presto scoprirà il tradimento e - nonostante si dimostri ferita dalle circostanze - il marito cadrà di nuovo in tentazione, arrivando a tradirla ancora una volta.

Il capomastro cede ancora al fascino di Seher e tradisce la moglie

Seguendo la storyline della soap turca, Saniye ascolterà un dialogo tra il marito Gaffur e la collega Seher e capirà ben presto che i due sono molto complici e in sintonia. Il tradimento non potrà essere nascosto da nessuno dei due, ma nonostante ciò, per evitare un'ulteriore umiliazione e soprattutto per impedire che la notizia si diffonda all'interno della villa, Saniye continuerà a lavorare con Seher.

D'altra parte, però, la punizione per il capomastro non tarderà ad arrivare, infatti la domestica impedirà a Gaffur di dormire nel suo stesso letto: gli concederà di restare sotto lo stesso tetto ma sul divano.

Dopo qualche giorno, Gaffur cercherà di negare alla moglie il tradimento, con la speranza di poter condividere di nuovo il letto con lei, ma la domestica non vorrà sentire ragioni e lo spingerà di nuovo a dormire sul divano.

Amareggiato per la situazione a cui è stato relegato, Gaffur tradirà di nuovo Saniye con Seher.

Gaffur vedrà Fekeli e Hunkar insieme

Dopo qualche coccola, Seher e Gaffur decideranno di nascondersi in una stalla approfittando del buio per dare libero sfogo alla passione. Ancora una volta, quindi, il capomastro cadrà in tentazione, ma subito dopo si pentirà per il modo in cui sta mancando di rispetto a sua moglie, la quale invece con lui si è sempre comportata in maniera egregia.

Successivamente, Gaffur deciderà di fare rientro in casa.

Rientrando dal suo incontro amoroso con Seher, Gaffur avrà modo di vedere qualcosa di inatteso che potrebbe tornargli utile. Infatti, il capomastro vedrà il signor Fekeli mentre saluta la signora Hunkar. Al capomastro sarà subito evidente che tra di due c'è molto di più di un rapporto formale.