Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Yilmaz e Züleyha proveranno a scappare da Çukurova, ma ci sarà qualcuno che rovinerà i loro piani. Fekeli e Müjgan li denunceranno alla polizia, e soprattutto il primo sarà molto amareggiato per la situazione che si è venuta a creare, al punto che deciderà di ripudiare Yilmaz per sempre.

Fekeli dice addio a Yilmaz

Züleyha e Yilmaz riusciranno a scappare da Çukurova con i loro figli, ma non tutto filerà liscio come l'olio: la fuga verrà fermata da un controllo della polizia. I due, insieme ai piccoli, verranno condotti presso la stazione di polizia, dove dovranno trascorrere la notte.

Non capiranno bene cosa sia successo e Yilmaz sarà accecato dalla rabbia: pensa che sia stato Demir a fermare la loro fuga. È convinto che Demir abbia scoperto che Züleyha e i figli se ne sono andati via per questo, secondo Yilmaz, si sarebbe attivato per riportare la moglie casa. Yilmaz giurerà vendetta per quello che gli ha fatto e prometterà a Züleyha che appena uscirà dalla prigione lo ucciderà.

La sorpresa di Fekeli e Müjgan

Tuttavia ad attenderli ci sarà una sorpresa: non è stato Demir a denunciare la loro fuga, bensì Müjgan con l'aiuto di Fekeli. Quest'ultimo è molto deluso dal comportamento di Yilmaz e non riuscirà a credere che sia riuscito a compiere un passo del genere con Züleyha. Anche Müjgan sarà arrabbiata, soprattutto perché con l'inganno ha pensato di portargli via il piccolo Kerem Ali.

Demir, invece, sarà distrutto senza i suoi figli e Sevda proverà a consolarlo. In breve tempo, però, riceverà la telefonata della polizia, che lo informerà del ritrovamento dei bambini e di Züleyha. Così lui e Seava andranno a prenderli alla stazione di polizia.

Yilmaz vuole il perdono di Fekeli

Yilmaz dovrà rimediare alla situazione che si è creata con Fekeli, così deciderà di andare a parlargli: ha bisogno di dirgli che lui è molto importante per la sua vita.

Fekeli sentirà le parole del giovane, ma nonostante ciò sarà molto turbato e non potrà far altro che esternargli tutto il suo dolore: provando a scappare con Züleyha gli ha spezzato il cuore, anzi non lo considera nemmeno più come un figlio.

Yilmaz viene cacciato di casa

Yilmaz si ritroverà costretto ad accettare la delusione di Fekeli, ma anche se lo rinnega, per lui rimarrà sempre e solo suo padre.

In un primo momento Yilmaz sembrerà accettare la dura realtà, invece successivamente insisterà per avere il suo perdono e vorrebbe che capisse le motivazioni del suo gesto, ma Fekeli non sembrerà disposto ad accettare alcun tipo di scusa e non si fermerà così.

Infatti gli chiederà di abbandonare il ranch e di non ritornarci mai più. Con la tristezza nel cuore, Yilmaz accetterà la sua decisione e se ne andrà via, davanti agli occhi non solo di Fekeli, ma anche di Behice, Fikret e Müjgan.