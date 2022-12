L'edizione 2022/2023 di Uomini & Donne è giunta al suo giro di boa: il 29 dicembre, infatti, è stata registrata l'ultima puntata dell'anno solare.

I protagonisti del cast hanno raccontato le novità accadute nel loro privato nelle ultime 24 ore, dai chiarimenti tra tronisti e corteggiatori alle uscite a cena tra dame e cavalieri. Occhi puntati soprattutto sulla frequentazione tra Gemma e Alessandro, un 52enne molto conteso da varie donne del parterre. Tina Cipollari continua a indagare sull'interesse che l'uomo proverebbe per Galgani, di 20 anni più grande di lui.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nuova registrazione di U&D e nuove anticipazioni: giovedì 29 dicembre, infatti, i protagonisti del dating-show sono tornati in studio per le riprese.

A distanza di un solo giorno dalle precedenti riprese del 28 dicembre, Gemma e Alessandro sono nuovamente finiti al centro delle critiche per la loro conoscenza. Vista la differenza d'età che c'è tra i due (il cavaliere ha 52 anni, la dama quasi 73), in pochi credono nel reale interesse di lui; Tina Cipollari, in particolare, sta insistendo parecchio nel chiedere all'uomo se è attratto fisicamente da Galgani e se in futuro potrebbe fidanzarsi con lei.

Il signore del parterre non si sbilancia troppo e afferma di avere un bel trasporto mentale per la "regina" del Trono Over, con la quale trascorre ore al telefono ma che non vede più che un'amica.

A intromettersi in questo rapporto, ci ha pensato Cristina: la bionda dama, infatti, si è dichiarata per Alessandro spiazzando tutti. Gli opinionisti e Armando non hanno risparmiato attacchi alla donna per questa "mossa" che avrebbe come unico obiettivo quello di stare al centro dell'attenzione.

A tutte queste pretendenti, si è aggiunta anche Desdemona, con la quale il cavaliere si è scambiato degli sms.

I 'due di picche' al cavaliere di U&D

Se per Gemma è un bel periodo soprattutto grazie alla conoscenza con Alessandro, per Riccardo non si può dire lo stesso. Sebbene sia considerato uno dei protagonisti assoluti del Trono Over, da mesi il cavaliere viene rifiutato: Gloria, ad esempio, ha detto no ad un invito a cena nonostante Guarnieri abbia ammesso di provare sentimenti per lei.

Il 2022, dunque, per il tarantino sta per concludersi senza l'amore e con una serie di "due di picche" che difficilmente dimenticherà: oltre a Nicoletti che non ha voluto riallacciare una frequentazione con lui, ultimamente il cavaliere ha dovuto fare i conti con i tanti no di Ida. Dopo aver sperato per anni in un ritorno con lo storico ex, Platano ha voltato pagina e si è innamorata di Alessandro Vicinanza, col quale ha lasciato il programma all'inizio di novembre.

Scelte lontane per i ragazzi di U&D

Le registrazioni di U&D del 28 e 29 dicembre, inoltre, sono state incentrate anche sui percorsi di Federico e Lavinia.

Le anticipazioni che ha riportato il blogger Pugnaloni sui social network, fanno sapere che entrambi i tronisti non sono ancora pronti a concludere la loro avventura nel programma di Canale 5.

Maria De Filippi ha provato a chiedere a Nicotera di quanto tempo ha ancora bisogno prima di fare la scelta, e lui ha risposto che vorrebbe ritrovare un equilibrio sia con Carola che con Alice prima di fare questo importante passo.

Per quanto riguarda Mauro, in questi giorni ha dovuto fare i conti con la rabbiosa reazione di Alessio Corvino al primo bacio che ha dato al suo "antagonista" Alessio Campoli. La romana ha rischiato di perdere uno dei suoi spasimanti, ma in extremis è riuscita a convincerlo a non andarsene.

La programmazione di Uomini e donne riprenderà lunedì 9 gennaio, dopo una pausa durata circa 18 giorni per le vacanze di Natale e Capodanno.