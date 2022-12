Questo giovedì 29 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne, l'ultima dell'anno 2022. Le anticipazioni che sta riportando il blogger Pugnaloni su Instagram, dunque, sono le ultime che i fan avranno prima della chiusura della prima parte di stagione del dating-show.

I tronisti Lavinia e Federico ancora non si decidono a scegliere, anzi è Maria De Filippi a incalzarli su quanto tempo gli serve per poter prendere una decisione definitiva. Tensioni e liti anche tra dame e cavalieri del Trono Over, soprattutto quelli legati al corteggiatissimo Alessandro.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Federico e Lavinia hanno discusso con tutti i loro corteggiatori e, anche se il loro percorso sta volgendo al termine, ancora non se la sentono di lasciare il programma in coppia.

In questi giorni in cui molti spettatori si aspettavano una scelta, Nicotera ha litigato sia con Alice che con Carola: le due ragazze si sono dette stanche della confusione del romano e, anche se spinte da forti sentimenti, non sono certe che la loro risposta alla fine sarà un "sì".

Anche Maria De Filippi ha indagato su quando Federico intendere scegliere: il giovane ha risposto che prima di prendere la sua decisione vorrebbe fare due belle e intense esterne con entrambe le sue spasimanti.

Il tronista è uscito in esterna solo con Alice (si sono visti in auto ma lui non l'ha fatta salire a casa sua) e questo ha fatto finire in lacrime Carola: per consolarla, il giovane l'ha invitata a ballare.

I dubbi dei corteggiatori di U&D

Per quanto riguarda Lavinia, il 28 dicembre ha rischiato di perdere per sempre uno dei suoi corteggiatori.

Vedendo il bacio che la tronista ha dato ad Alessio Campoli in esterna, Alessio Corvino ha detto di volersi auto eliminare. La ragazza ci ha messo un bel po' a convincere il giovane a rimanere, e ad aiutarla sono intervenuti anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La puntata di U&D che è stata registrata giovedì 29 dicembre, dunque, ha visto la stessa dinamica ma a parti invertite: la tronista ha baciato Corvino e Campoli si è arrabbiato molto.

Ancora nessuna novità, invece, su fronte new entry: nonostante abbiano abbandonato in due il programma (Federica Aversano e Federico Dainese), nessuno li ha sostituiti e c'è chi pensa che la redazione stia aspettando le scelte di Federico e Lavinia per rinnovare completamente il cast giovane della trasmissione.

Un cavaliere conteso a U&D

Come sempre, anche nel corso delle riprese di U&D del 29 dicembre si è parlato a lungo del Trono Over e dei suoi protagonisti più in vista.

Dopo gli addii di Pinuccia e Ida, si è venuta a creare una nuova dinamica con al centro un cavaliere di 52 anni che ha attirato l'attenzione di un bel po' di donne del parterre. Alessandro, dopo essere uscito con Paola (con la quale pare ci sia stata dell'intimità che uno dei due avrebbe voluto tacere alla redazione), sta frequentando sia Gemma che Pamela.

A questo "terzetto", di recente si è aggiunta anche Cristina, che per questa dichiarazione d'interesse si è beccata le aspre critiche sia dell'ex Armando che di Tina.

Per quanto riguarda Riccardo, è stato nuovamente rifiutato da Gloria: nonostante abbia dichiarato di provare dei sentimenti per la dama, Guarnieri ha dovuto incassare un altro "no" a un invito a cena fatto alla romana. Quest'ultima, infatti, ha preferito approfondire la conoscenza con Umberto, un corteggiatore che ha fatto ingelosire molto il tarantino.