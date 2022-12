Nella registrazione di Uomini e donne di mercoledì 21 dicembre ci sono stati colpi di scena e novità per i protagonisti del trono over e del trono classico.

Paola è uscita con Alessandro a cena e il cavaliere ha dichiarato di avere baciato a stampo la dama e, a quel punto, la single si è alzata ed è andata via piangendo. Dopo una discussione, è emerso che fra i due c'è stato altro e i due single si sono accusati reciprocamente. Insieme a loro al centro studio erano sedute anche Silvia e Pamela, quest’ultima si è alzata sdegnata. Gemma, invece, è intervenuta per difendere il cavaliere.

Fra i concorrenti più giovani invece Federico Dainese ha lasciato il trono. Inoltre, Alice e Carola si sono arrabbiate con Federico Nicotera.

U&D, registrazione del 21/12: Paola scoppia in lacrime per Alessandro

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 dicembre, Paola e Gemma si sono contese lo stesso cavaliere. Dopo una serie di tentennamenti, il single 52enne ha accettato di andare a prendere un aperitivo con Galgani e a cena con Paola.

Nelle ultime riprese ci sono state importanti novità: grazie alle indiscrezioni trapelate in rete, attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, si è saputo come sono andati i due appuntamenti. La dama torinese è andata all'appuntamento con il cavaliere e, in studio, è stato mostrato il filmato dell'uscita.

In seguito, il single campano è andato a cena con Paola Ruocco. Ma il racconto fatto da Alessandro ha turbato la dama, che è andata via dallo studio in lacrime.

Uomini e Donne, registrazione 21/12: Alessandro e Paola ai ferri corti, Pamela sdegnata

Nel dettaglio, Alessandro e Paola si sono seduti al centro dello studio e hanno spiegato cosa è accaduto fra di loro.

Il cavaliere campano inizialmente ha rivelato di avere baciato a stampo la dama. A quel punto, Paola ha lasciato la trasmissione in lacrime e, successivamente, è nata una discussione. Alla fine del litigio, c'è stato un colpo di scena inaspettato: dopo alcune accuse reciproche si è scoperto infatti che fra i due protagonisti della trasmissione c'è stato ben altro.

Nel frattempo, Pamela si è alzata sdegnata dal centro dello studio, mentre Gemma Galgani ha difeso il cavaliere, dicendo che con lei l'uomo non si è comportato male.

Riccardo, Intanto, ha ribadito di volere chiudere la frequentazione con Gloria.

U&D, anticipazioni: Federico Dainese lascia il trono

Per quanto riguarda il trono classico, Federico Dainese ha deciso di interrompere il percorso nella trasmissione. Il giovane ligure ha preferito lasciare il trono e cercare l'amore lontano dalle telecamere.

Nicotera e Lavinia Mauro, invece, non hanno ancora scelto. Intanto Alice si è arrabbiata con il tronista romano, dopo ha ballato con la sua rivale, mentre Carola non voleva entrare in studio, dopo avere litigato con Federico la volta precedente, ma poi è stata convinta dalla conduttrice.