Diverse novità catalizzeranno l'attenzione dei telespettatori di Beautiful nel corso delle nuove puntate trasmesse a fine dicembre negli Usa.

Le trame dello sceneggiato segnalano che Ridge Forrester proibirà a suo figlio Thomas di mettere piede alla casa di Moda. Taylor Hayes e Brooke Logan, invece, stringeranno un'amicizia inaspettata.

Beautiful, anticipazioni americane: Brooke e Taylor stringono un'amicizia

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 26 al 30 dicembre in prima visione sulla Cbs annunciano vari colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà catalizzata su Brooke e Taylor. Le due rivali, infatti, stringeranno un'amicizia dopo essersi avvicinate a causa di Ridge. La dottoressa Haye si troverà nuovamente d'accordo con Logan, finendo per trovare tante cose in comune con lei.

Grande spazio ci sarà anche per Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) e suo marito Finn. (Tanner Novlan). La coppia, infatti, farà una scoperta del tutto spiacevole dopo aver appreso che Sheila è in realtà ancora viva e non è morta sbranata da un orso.

I portali annunciano che la signora Carter potrebbe compiere una mossa rischiosa, dimostrando di essere un osso duro da sconfiggere nonostante la sua fuga a Los Angeles per scappare dalla polizia.

Problemi per la custodia di Douglas per Hope

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse nella seconda metà del 2023 pure in Italia, Hope Logan (Annika Noelle) dovrà affrontare alcuni problemi per la custodia di Douglas. Difatti la giovane toglierà il figlio adottivo a Thomas dopo averlo accusato di non essere un gran padre.

La moglie di Liam sarà estremamente arrabbiata quando scoprirà che il suo ex marito ha organizzato un piano diabolico in cui ha incastrato Brooke con una falsa chiamata ai servizi sociali. Un gesto che potrebbe avere conseguenze non certo positive per Hope.

Ridge bandisce Thomas dalla casa di moda

Inoltre si tornerà a parlare di Thomas Forrester.

Il padre di Douglas, infatti, dovrà affrontare le conseguenze della sua chiamata ai servizi sociali. Questa volta il giovane stilista non la passerà liscia come avrebbe pensato.

I portali annunciano infatti che suo padre Ridge (Thorsten Kaye) bandirà il figlio dall'edificio della casa di moda e si rifiuterà di fare pace con lui dopo aver scoperto quello che ha fatto nel corso del suo matrimonio con Taylor.