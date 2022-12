Nella puntata di Un posto al sole del 12 dicembre ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Lia scoprirà che Alberto si è impossessato dei preziosi gioielli della sua famiglia e, nel frattempo, l'avvocato Palladini cercherà di capire di chi siano i monili che ha trovato nel suo seminterrato.

Un posto al sole, trama 12 dicembre: Lia scopre che Alberto ha i suoi gioielli

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Lia aveva cercato di trovare i preziosi monili, appartenenti alla sua famiglia, nascosti decenni prima a Palazzo Palladini.

Dopo avere ascoltato i racconti che le aveva fatto sua nonna, Longhi era arrivata nel condominio di Posillipo, scoprendo che i gioielli sarebbero dovuti essere nel seminterrato di Alberto. Una volta trovato il punto, dove i suoi familiari avevano lasciato tracce della loro presenza, la domestica di Ferri era rimasta a bocca asciutta, perché qualcuno era arrivato prima di lei e aveva portato via il bottino. Le anticipazioni della puntata del 12 dicembre rivelano che Lia scoprirà che Alberto ha i suoi gioielli.

Un posto al sole, episodio 12 dicembre: Lia è nervosa perché Alberto ha i suoi gioielli

Al momento non è chiaro come Lia arriverà a sapere che Palladini ha i gioielli della sua famiglia. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Diego aveva salvato la vita al figlio di Alberto e, per sdebitarsi, l'avvocato potrebbe donare al figlio di Raffaele qualche prezioso monile e, a quel punto, Lia potrebbe capire che Alberto ha fra le mani il tesoro della sua famiglia.

Purtroppo, però, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora questo aspetto. Nella puntata della soap partenopea di lunedì 12 dicembre, inoltre, Lia sarà nervosa, per via della scoperta fatta sul conto di Alberto Palladini. A causa del suo stato d'animo, la domestica di Roberto Ferri avrà una reazione nervosa, che potrebbe provocarle seri problemi sul posto di lavoro.

Attualmente, non sono trapelati ulteriori indizi sulla vicenda e, pertanto, non è trapelato nessun dettaglio, che faccia capire con chi se la prenderà Lia e se risponderà male o sarà sgarbata con il suo datore di lavoro, con Marina o Alice.

Un posto al sole, puntata 12 dicembre: Alberto cerca di capire di chi sono i gioielli e non sa che sono di Lia

Nel frattempo, mentre Lia sarà nervosa per avere scoperto che Alberto si è impossessato dei gioielli della sua famiglia, l'avvocato inizierà a cercare di capire chi possa essere il proprietario del tesoro nascosto nel suo seminterrato. Le indiscrezioni trapelate in rete non chiariscono se Palladini si sentirà in colpa, per avere preso oggetti preziosi non suoi e se vorrà restituirli al legittimo proprietario o se la sua sia solo semplice curiosità. Inoltre, non è ancora chiaro come deciderà muoversi Longhi, dopo che è venuta a sapere chi si è impossessato della sua eredità.