Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro recentemente hanno avuto diverse liti al GF Vip 7, nonostante una breve simpatia iniziale. Con il passare dei giorni, però, sono emerse le loro differenze caratteriali che hanno portato i due ad avere contrasti.

Nelle scorse ore, infatti, i due gieffini hanno di nuovo discusso riguardo alcuni atteggiamenti avuti nella casa più spiata d'Italia. Daniele ha inoltre spiegato di non essersi mai fidato di Marzoli, poiché si rapporterebbe con alcuni inquilini solo per convenienza e per le telecamere. L'influencer venezuelana ha poi criticato il gieffino veronese, definendolo incoerente per la sua gentilezza nei suoi confronti nonostante non abbiano buoni rapporti.

La lite tra Marzoli e Daniele Dal Moro al GF Vip 7

"Vai dove conviene, non sei una persona che mi piace. Parli solo di telecamere", ha esordito così Daniele Dal Moro, discutendo con Oriana Marzoli al GF Vip 7.

"Non mi sembra un comportamento di una persona coerente, che prima parli bene e poi male", ha poi aggiunto l'influencer venezuelana, facendo notare al gieffino alcuni presunti atteggiamenti poco convincenti.

"Se non ti parlo male è perché ho un educazione" ha replicato Daniele a Marzoli. "Sei tu che hai problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente. Ti devi cercare uno psicologo", ha inoltre esclamato la donna criticando il gieffino veronese.

"Eviterei di salutarti. Se ti saluto è perché sono educato", ha infine chiosato Daniele Dal Moro, spiegando a Oriana di avere modi educati con lei nonostante non le sia simpatica.

Dal Moro si confida con Nikita su Oriana Marzoli

Dopo la discussione, Daniele Dal Moro si è confidato con l'amica Nikita Pelizon, spiegando il presunto motivo per il quale non si fiderebbe di Oriana Marzoli. "Per me è un'attrice", ha dichiarato il veronese classe 1990, parlando della giovane venezuelana.

"Non la sopporto, non c'è niente da risolvere con lei.

Non mi piace", ha poi continuato Daniele su Marzoli.

"Andare oltre quello non mi fa impazzire", ha infine chiosato il modello trentaduenne, spiegando di voler essere solo educato con Oriana, senza però approfondire la conoscenza al GF Vip 7.

Chi è Daniele Dal Moro, la sua carriera e le apparizioni in tv

Nato a Verona il 4 luglio 1990, Daniele Dal Moro ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia nel campo del marketing e della comunicazione.

Approdato nel mondo della moda lavorando come modello, nel 2019 ha debuttato nel piccolo schermo, partecipando al Grande Fratello 16, reality show condotto da Barbara D'Urso su Canale 5.

Nel 2020 ha partecipato come tronista nel dating show Uomini e Donne.