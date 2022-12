L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nel corso della settimana che va dal 26 al 30 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Nunzio che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, continuerà ad essere in crisi e si ritroverà a doversi dividere tra Alice e Chiara.

Spazio anche alle vicende di Renato che continuerà ad essere preoccupato per le vicende di suo figlio Niko e deciderà di sfogarsi con Filippo.

Nunzio si ritrova in crisi tra Alice e Chiara: anticipazioni Un posto al sole 26-30 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 dicembre 2022 rivelano che il ritorno di Chiara finirà per spiazzare Nunzio.

L'arrivo del tutto inaspettato della ragazza finirà per stravolgere i piani del giovane cuoco che, nel frattempo, aveva iniziato a lasciarsi andare con Alice.

E, proprio la nipote di Marina, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti di Nunzio: la ragazza non intende farsi da parte dopo quello che c'è stato tra di loro e diventerà totalmente incurante del fatto che Chiara sia ritornata in città.

Di conseguenza, la situazione per Nunzio non sarà per niente facile da gestire e nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera, si ritroverà sempre più in crisi.

Nunzio dovrà fare una scelta: anticipazioni Un posto al sole al 30 dicembre

Sì, perché da un lato Nunzio vorrebbe riprendere in mano le redini della sua storia d'amore con Chiara, ma dall'altro c'è Alice che non lo lascia stare e lui non riesce a tenerla a bada.

Quale sarà la decisione finale del giovane cuoco del caffè Vulcano?

Le anticipazioni di Un posto al sole al 30 dicembre 2022, rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Nunzio verrà a sapere che la nipote di Marina sta organizzando una festa di Capodanno.

Nunzio vorrà prendere parte a questo evento, motivo per il quale cercherà in tutti i modi di dissuadere Chiara dal partecipare a questa festa organizzata da Alice, così da potersi lasciare andare senza avere il controllo della sua fidanzata.

Renato preoccupato per Niko: anticipazioni Un posto al sole 26-30 dicembre

Spazio poi alle vicende di Niko: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Renato continuerà ad essere molto preoccupato per suo figlio e deciderà di sfogarsi con Filippo, al quale confesserà i timori per i modi di fare del giovane avvocato.

Intanto la piccola Bianca apparirà sempre più giù di morale e in questo modo farà preoccupare Giulia: per tale motivo, la donna deciderà di portare la ragazzina in un posto speciale dove avrà modo di fare un incontro altrettanto speciale che si preannuncia emozionante.