Domenica 18 dicembre è andata in onda l'ultima puntata di Amici del 2022: il pubblico ha assistito allo speciale col quale gli allievi hanno concluso la prima parte dell'anno scolastico, che riprenderà a gennaio dopo una pausa di circa tre settimane. Tra i fan del talent-show, però, c'è chi non è contento dei risultati delle recenti classifiche: alcuni spettatori protestano perché a vincere tutte le gare di canto è Angelina, la figlia di Mango che da circa un mese arriva prima in ogni competizione.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Le anticipazioni della 14esima puntata di Amici 22 avevano già avvisato i telespettatori che sarebbe stata ancora una volta Angelina la migliore cantante della settimana: la ragazza, infatti, ha vinto la gara cover che è stata giudicata da Annalisa, Stash ed Enrico Nigiotti.

Da quando è entrata a far parte della classe 2022/2023 del talent-show, la giovane artista si è sempre classificata prima nelle competizioni, sia quando si è trattato di interpretare brani di altri che quando sono stati presentati gli inediti.

Nel corso dello speciale che è andato in onda il 18 dicembre, l'allieva ha sbaragliato la concorrenza con una performance tutta sua di "Azzurro", popolare canzone di Adriano Celentano.

Angelina è risultata prima a pari merito con Wax Aiello ma, quando i professori sono stati chiamati a fare il nome dell'autore della più bella esibizione del giorno, è stata ancora una volta la figlia di Mango a superare tutti.

Il parere degli spettatori di Amici

Visto che è passato quasi un mese da quando Angelina è entrata nella scuola di Amici, alcuni fan stanno iniziando a chiedersi se sia giusto che a vincere le gare sia sempre lei e per gli altri cantanti della classe rimangano le "briciole" (ovvero dal secondo posto in giù).

Ad alimentare il malcontento social di alcuni spettatori sarebbe il fatto che arrivando prima la giovane si aggiudica anche tutti i premi che la produzione mette in palio per ogni competizione settimanale: lo scorso 18 dicembre, ad esempio, l'allieva ha vinto la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa a fine mese (Wax ha sfiorato il trionfo ma i professori gli hanno preferito la compagna di scuola).

"Riconosco che Angelina è brava, ma da quando è entrata gli altri hanno meno possibilità. A lungo andare a qualcuno può venire il dubbio che quello che ottiene sia anche perché è la figlia di Mango. Dovrebbe ritirarsi da qualche competizione", ha scritto una spettatrice sui social qualche ora fa.

Vacanze di Natale per la classe di Amici

Tra i tanti commenti che sono apparsi in rete sul percorso che Angelina sta facendo ad Amici, ci sono anche quelli di chi pensa che non le servisse partecipare al talent-show per fare carriera visto che proviene da una famiglia di artisti conosciutissimi.

"Lei è brava, ma è avvantaggiata rispetto agli altri", "Lei è la figlia di due cantanti importanti e avrebbe avuto tutte le carte in regola anche fuori da lì", "Lei aveva bisogno di andare ad Amici per avere la canzone prodotta da Michelangelo (famoso collaboratore di Blanco)?", "Avete fatto entrare una ragazza già pronta, non ha nulla da imparare. Tutto ciò non ha senso", "La figlia di Mango ha bisogno del programma per farsi produrre l'inedito da un super produttore?

Dai va", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori di Canale 5 hanno espresso sui tanti riconoscimenti che l'allieva sta ottenendo da quando è nella classe (soprattutto a discapito degli altri cantanti del cast), da premi prestigiosi come il duetto con Elisa al repost di Vasco Rossi che su Instagram ha condiviso il video di un'esibizione della giovane.