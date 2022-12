Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, ci saranno diversi colpi di scena e novità per i protagonisti della soap partenopea.

In particolare Clara e Alberto, tornando a casa dalla settimana bianca, si accorgeranno che c'è qualcosa che non va dentro la loro abitazione. Intanto la situazione di salute di Rosa e di suo figlio Manuel non sarà delle migliori. Nel frattempo, Mariella sarà stanca dell'invadenza di Sasà e di Bice.

Un posto al sole, anticipazioni al 30 dicembre: Clara e Alberto notano qualcosa di strano a casa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara e Alberto torneranno a casa dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza fuori Napoli. I genitori del piccolo Federico rientreranno nel capoluogo campano dopo la settimana bianca, ma avranno un'amara sorpresa.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano, infatti, che Clara Curcio e Alberto Palladini si accorgeranno che c'è qualcosa che non va nella loro abitazione: al momento non vi sono dettagli in più su cosa sia successo di preciso.

Spoiler di Upas dal 26 al 30 dicembre: Rosa e Manuel avranno dei problemi di salute

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la professoressa Viola Bruni ha iniziato a fare delle ripetizioni al piccolo Renda.

Negli ultimi episodi andati in onda su Rai 3, l'insegnante si era accorta che Manuel aveva un problema agli occhi.

Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che prossimamente, durante una lezione, al figlio di Damiano accadrà qualcosa di inaspettato. A quanto pare ben presto anche la signora Rosa, oltre al suo bambino, avrà dei problemi di salute: su questo fatto nei prossimi episodi potrebbero esserci degli approfondimenti.

Upas, puntate fino al 30 dicembre: Mariella è stanca di Bice e Sasà, Renato preoccupato per Niko

Nel frattempo Mariella sarà stanca dell'invadenza di Sasà e Bice. Non riuscendo più a tollerare la presenza del suo collega e della sorella, Altieri deciderà di accettare i consigli saggi di Guido. Al momento, non è chiaro che cosa suggerirà Del Bue alla sua consorte ma, dopo avere parlato con suo marito, la mamma di Lollo deciderà di non farsi coinvolgere troppo nelle vicende sentimentali del vigile.

Intanto il giovane Nunzio continuerà a "dividersi" fra Chiara e Alice, mentre Renato Poggi sarà in pena per il figlio Niko e deciderà di confidarsi a tal proposito con Filippo.