Nelle prossime puntate di Un posto al sole verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Lia. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Longhi presserà Diego, in modo da convincerlo a farsi aiutare da Clara, per recuperare i gioielli. A quel punto, Curcio si troverà divisa fra due fuochi, perché da un lato ci sarà il suo amico, in cerca di aiuto e, dall'altro, Alberto, accusato di essersi impossessato di un tesoro altrui.

Un posto al sole, trame: Lia mette alle strette Diego e lo convince a parlare con Clara

C'è ancora un grande mistero che ruota attorno a Lia Longhi.

La domestica di Roberto è arrivata a Palazzo Palladini e ha fatto credere a Diego di essere una discendente di una famiglia, ospitata anni prima nel condominio di Posillipo. Inoltre, Longhi ha affermato che i suoi avi avevano nascosto un tesoro e che Alberto lo aveva trovato prima di lei. Al momento, sembrerebbe che Lia abbia mentito e che non sia imparentata con Annamaria Rovere. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lia farà leva sul sentimento che Diego prova per lei e lo metterà alle strette, convincendolo a parlare con Clara, in modo da potere recuperare i gioielli, finiti nelle mani dell'avvocato.

Un posto al sole, prossimi episodi: Clara divisa fra Diego e Alberto

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Diego, per amore della sua fidanzata, deciderà di parlare con Clara, della delicata questione.

Al momento, non è trapelato nessun indizio in merito a come reagirà Curcio, di fronte alle parole del giovane Giordano. Attualmente, quindi, non è chiaro se la mamma del piccolo Federico resterà scossa, scoprendo che Alberto si è impossessato di un ingente patrimonio, appartenente ad altri. Inoltre, dopo avere trovato i preziosi monili, l'avvocato non ha informato la sua compagna della cosa e, pertanto, le ha nascosto la verità.

L'unica cosa certa è che Clara si troverà divisa tra due fuochi, non sapendo da che parte stare e se andare contro al papà di suo figlio.

Un posto al sole: Alberto potrebbe non ammettere la verità

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, pertanto, Alberto sarà messo alle strette, perché anche Clara sarà al corrente della presenza dei gioielli.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole non chiariscono quali siano le prossime mosse dell'avvocato e potrebbe esserci un colpo di scena inaspettato, perché Palladini potrebbe non ammettere di essersi impossessato di cose non sue. Le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano, inoltre, cosa farà Lia e se sarà disposta a mettere in atto un altro piano, per impadronirsi dell'ingente fortuna.