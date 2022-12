Nell'ultima settimana del 2022, Il Paradiso delle Signore continua a regalare grandi emozioni a tutti i suoi telespettatori. In particolare, nella puntata che va in onda il 26 dicembre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena da lasciare con il fiato sospeso.

I riflettori sono puntati su Marcello Barbieri. Da semplice barista, sta cercando di dare una svolta nella sua vita e di acquisire una posizione di rilievo nell'alta società. In questo modo otterrebbe un alto profilo per attirare l'attenzione della sua ex fidanzata, Ludovica Brancia.

Tuttavia, è disposto a tutto pur di riconquistarla ed ottenere il suo scopo. Per l'occasione, chiede aiuto alla sua fidata Contessa, Adelaide, la quale è ben lieta di aiutarlo a discapito del suo ex, Umberto Guarnieri.

Al Paradiso non si parla d'altro che del manifesto pubblicitario

Durante il prossimo appuntamento con la soap italiana, il Paradiso delle Signore, nel magazzino tutte le Veneri sono intente a commentare il manifesto pubblicitario della nuova collezione di abiti. La modella ritratta è la timida Matilde. Un dettaglio, però, non passa affatto inosservato: nella foto in questione, apparsa su tutti i muri della città, la giovane donna sfoggia un abito disegnato appositamente da Maria Puglisi.

Quest'ultima, ormai, sta dando prova di tutto il suo talento.

Nel frattempo, Vittorio è molto impegnato nel cercare di scoprire chi sia il misterioso uomo che sta frequentando Roberto. D'altronde, dato che sono molto amici, non può non sapere di più sull'identità di questa persona. Vito per farsi perdonare da Maria del suo mancato appuntamento, organizza una sorpresa alla sua amata.

Un piacevole risvolto al Paradiso tra Vittorio e Matilde

Intanto, Clara sta prendendo parte alle gare in bicicletta [VIDEO]. Tuttavia, ha paura che suo zio Don Saverio possa arrabbiarsi, pertanto decide di mantenere il segreto, nascondendogli la verità.

Invece, Marcello è sempre più convinto di poter riconquistare Ludovica ad ogni costo.

L'unico modo possibile per Marcello è quello di rovinare l'affare di Umberto Guarnieri. Grazie all'aiuto di Adelaide, la quale farebbe di tutto pur di vendicarsi con il suo ex, riuscirebbe a raggiungere il suo scopo, salendo rapidamente nell'alta società.

Infine, dopo tanto tempo e, soprattutto, numerosi tentennamenti dovuti a delle indecisioni, Matilde capisce che è giunto il momento di ascoltare il suo cuore e abbandonarsi a quelli che sono i suoi reali sentimenti. Pertanto, si lascia finalmente andare con Vittorio, il quale ha un debole per lei sin da quando l'ha incontrata la prima volta.