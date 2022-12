Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Elena tornerà a Napoli e avrà questioni da risolvere, a causa dell’inasprimento dei rapporti fra Alice e Nunzio. Fra i due dipendenti di Caffè Vulcano le cose si metteranno male e i toni si alzeranno parecchio. Nel frattempo, anche la figlia di Marina rivedrà Angela ma, fra le due amiche storiche, sorgeranno problemi, per via di Cammarota e Pergolesi.

Un posto al sole, trame: Elena torna a Napoli

Nelle ultime settimane erano trapelati rumor, in merito ad un eventuale ritorno di Valentina Pace nel cast di Un posto al sole.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Elena tornerà a Napoli, perché avrà questioni urgenti da risolvere. In particolar modo, la figlia di Marina Giordano dovrà affrontare la difficile situazione che si è venuta a creare fra sua figlia Alice e Nunzio anche se, al momento, non è chiaro in che modo si deterioreranno i rapporti fra i due dipendenti di Silvia.

Un posto al sole, prossimi episodi: fra Alice e Nunzio si mette male ed Elena interviene

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Alice era riuscita a sedurre Nunzio e ad iniziare una storia d’amore con lui, nonostante Cammarota fosse fidanzato con Chiara. Il figlio di Franco Boschi si era lasciato andare con la cameriera di Caffè Vulcano e, inizialmente, fra i due ragazzi, le cose sembravano andare nel verso giusto.

La situazione, però, è precipitata, quando Petrone è tornata a Napoli, per trascorrere le festività con il suo compagno. A quel punto, Alice non si è rassegnata ad avere perso il suo amato e Cammarota si è innervosito e ha trattato male la collega. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che fra Alice e Nunzio i toni si alzeranno parecchio e Elena lascerà Londra, per tornare nel capoluogo campano e intervenire nella situazione difficile in cui si è messa sua figlia.

Un posto al sole, prossime puntate: Elena e Angela ai ferri corti per colpa di Alice e Nunzio

Il ritorno di Elena Giordano a Un posto al sole, pertanto, non avverrà in un clima sereno, ma sarà accompagnato da tensioni e liti. In particolar modo, la figlia di Marina si troverà ad avere questioni con Angela Poggi, una delle sue migliori amiche.

Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate della soap partenopea, Alice farà il passo più lungo della gamba ma, al momento, non è stato specificato se la cameriera di Caffè Vulcano rivelerà a Chiara la tresca avuta con Cammarota o se accadrà altro. L’unica cosa certa, attualmente, è che nei prossimi episodi ne succederanno di tutti i colori.