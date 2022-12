Nella puntata di Un posto al sole del 29 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Inoltre, durante l'episodio, Gabriele Rossi entrerà nel cast e sarà legato alle vicende che ruotano attorno a Viola e Damiano. Nel dettaglio, le anticipazioni rivelano che Bruni e Renda andranno all'Agenzia delle Dogane e Monopoli e incontreranno Carlo Scarpati e affronteranno il problema dei giocattoli contraffatti, prodotti dall'azienda in cui lavora Rosa.

Un posto al sole, anticipazioni 29/12: Viola e Damiano incontrano Carlo Scarpati

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Viola si è accorta che Manuel ha un problema agli occhi e, oltre a coinvolgere Ornella, ne ha parlato con Damiano. La dottoressa Bruni è subito intervenuta e Renda si è preoccupato per la salute di suo figlio. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che il malessere del bambino non migliorerà. Pertanto, Viola e Damiano continueranno a essere in pena per il piccolo. Al contrario, Rosa continuerà ad essere infastidita per le interferenze della professoressa Bruni. A quel punto, l'agente di scorta deciderà di agire insieme alla signora Nicotera, portando un giocattolo di suo figlio all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In quell'occasione, l'insegnante e il poliziotto incontreranno Carlo Scarpati.

Un posto al sole, trama 29/12: Carlo Scarpati non è sorpreso per il racconto di Viola e Damiano

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole del 29 dicembre rivelano che Viola e Damiano racconteranno all'agente quello che è capitato. In particolar modo, la professoressa consegnerà a Carlo Scarpati un pallone da rugby, che il piccolo Manuel ha dimenticato a casa sua.

L'intento di Bruni e dell'agente di scorta sarà quello di fare analizzare i materiali usati per la fabbricazione del giocattolo, in modo da scoprire se ci siano sostanze tossiche, che possano avere causato i problemi agli occhi al bambino. Sentendo il racconto di Viola e Damiano, Carlo non sarà sorpreso, perché sarà già a conoscenza del problema.

Al momento, non è ancora chiaro se Rosa possa avere ripercussioni sul lavoro, per via delle indagini sulla fabbrica dove lavora e che produce articoli non a norma di legge e se perderà il posto di operaia.

Un posto al sole, puntata 29/12: Nunzio diviso fra Alice e Chiara

Oltre alle vicende di Viola e Damiano, durante la puntata di Un posto al sole del 29 dicembre, verranno trattate anche le vicende di altri protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Nunzio continuerà a dividersi fra Alice e Chiara e, pertanto, continuerà a tenere il piede in due scarpe. Mariella, invece, proverà a seguire i consigli di Guido, per evitare di farsi coinvolgere troppo nei problemi sentimentali di Salvatore Cerruti.