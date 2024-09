Guido e Mariella si sono separati e questa storica coppia di Un posto al sole sembra ormai giunta al capolinea. Del Bue sta mostrando il suo lato peggiore: umiliare Mariella come madre è stata una mossa pessima. Come poteva pensare che arrivasse a manipolare Lollo per fargli pagare la sua scelta di stare con Claudia? Per Guido è stata una grande caduta di stile e non solo in questa occasione.

Un posto al sole: Guido e l'assenza completa di delicatezza

Claudia è tornata a Napoli dopo tanto tempo e con le poche speranze di affermarsi come attrice.

L'unico che ha creduto in lei è stato Guido, anche se non solo per le sue doti artistiche. E così la loro 'amicizia' è andata oltre, fino a scegliere di stare insieme. Se Claudia non aveva nulla da perdere, Guido ha messo in discussione il matrimonio con Mariella e la sua famiglia. Fino a qui nulla di male, anche le relazioni più solide possono finire. Un punto a favore di Guido (l'unico) è che è stato sincero, parlando apertamente con Mariella e anche con Lollo.

Poi, non si sa come e non si sa perché, ha fatto uno scivolone dopo l'altro. È seduto al Caffè Vulcano, Mariella è davanti a lui con gli occhi imploranti. Suona il cellulare e ovviamente è Claudia. Lui non si cura di spostarsi abbastanza in modo che Mariella non senta la telefonata dei due, ma le risponde con dolcezza e tanto di fede nuziale in bella vista.

Poi, arriva il colpo di grazia.

Mariella accusata di aver manipolato Lollo: questo non può perdonarlo

Lollo non è voluto restare a dormire da Guido e lui ha pensato bene di accusare Mariella di averlo manipolato per portarlo dalla sua parte. Non sappiamo che cosa gli sia passato per la mente, visto che mai e poi mai Mariella si sarebbe sognata di fare una bassezza del genere.

E lei ha reagito, trovando quell'orgoglio che aveva messo sotto i piedi, con grande rabbia di Bice.

In cuor suo Mariella non riesce a perdonare un'accusa così grave da parte di Guido, che ha sempre visto come un uomo buono e incapace di fare del male. Ora è sua la decisione di separarsi e pare che non abbia la minima intenzione di tornare sui suoi passi.

Mariella è stata la sostituta della madre di Guido

La nuova vita di Guido non sembra appartenergli. Gli affezionati di Upas si ricorderanno bene il suo rapporto morboso con la madre, che lo ha sempre trattato come un bambino da proteggere e da tenere lontano dai pericoli del mondo. L'unico sfogo che è riuscito ad avere è stato il cibo, nel quale si è rifugiato anche ultimamente, prima di scegliere Claudia. Non stupisce che Guido si sia innamorato (forse) di Mariella, che in fin dei conti ricorda moltissimo la sua compianta mamma.

Claudia rappresenta invece la ribellione, la sregolatezza, ciò che Guido non ha mai avuto il coraggio di vivere per una vita intera.