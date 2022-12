Un posto al sole continua a regalare emozioni ai telespettatori, che sono in ansia per Niko e non solo. Negli episodi in onda su Rai 3 Lara tornerà a minacciare Roberto con la storia della falsa gravidanza, e sarà interessante scoprire come reagiranno Ferri e Marina. Sappiamo che i due vivranno un altro momento buio e che non sarà facile gestire la situazione.

Niko ha chiesto ad Alberto di poter vendere la sua macchina per recuperare il prima possibile i soldi che servono a pagare l'uomo ingaggiato da Manlio per eliminare Lello. Anche in questo caso ci saranno dei colpi di scena, come ha anticipato l'attore Luca Turco in una sua recente intervista a Napoliclick.

Niko nei guai per il patto con Manlio: Un posto al sole anticipazioni

La rabbia e la frustrazione per l'ennesima ingiustizia che sta per subire Susanna ha fatto cadere il giovane Poggi in una spirale di odio e di vendetta. Niko è a un passo dal baratro ma Jimmy correrà da Manuela per metterla al corrente degli strani comportamenti del padre.

La giovane Cirillo riuscirà a capire che cosa sta combinando Niko e a fermarlo in tempo? Intanto a casa Poggi si respirerà un bel clima natalizio, che allevierà almeno un po' i tormenti del povero Niko, spingendolo a riflettere. Tuttavia, anche se cambiasse idea sul folle piano intavolato con Manlio, potrebbe essere troppo tardi.

Niko sta per cadere in una trappola: anticipazioni Un posto al sole

Luca Turco, nella sua intervista, ha parlato di quanto sia stato difficile dare l'addio a Susanna, la donna che Niko amava e con la quale voleva passare il resto della sua vita. Lello l'ha strappata a questa terra e, come se non bastasse, ora potrebbe cavarsela con un grosso sconto di pena.

Proprio per questo Niko ha sete di giustizia, che ha deciso di farsi da solo ben consapevole dei guai ai quali potrebbe andare incontro. A tal proposito, Luca Turco ha anticipato: “Niko sta per cadere in una trappola perché lui ora ha sete di giustizia''.

L'attore ha aggiunto che Niko in questo momento è molto vulnerabile e non si sente capito dai suoi cari.

Dopo la perdita di Susanna, che non ha ancora elaborato, si è fidato delle persone sbagliate e potrebbe pagare molto cara la sua voglia di vendicare la moglie.

Anticipazioni Un posto al sole: Niko finirà in carcere?

L'unica possibilità per il giovane Poggi di fermarsi in tempo risiede nel saggio Jimmy, che metterà al corrente Manuela di ciò che sta accadendo. Tuttavia, secondo le anticipazioni di Luca Turco, Niko finirà in una trappola. Manlio lo tradirà addossandogli tutta la colpa?

La faccenda si fa intricata e non resta che attendere le nuove puntate di Un posto al sole per scoprire come si evolveranno le trame.