La serie televisiva Il Paradiso delle signore, che porta a casa ascolti in crescita costante, continuerà a essere ricca di colpi di scena. Nella puntata in programmazione su Rai Uno il 14 dicembre 2022, come sempre dalle ore 16:05 circa, la giovane Stefania Colombo (Grace Ambrose) sarà sincera con il fidanzato Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia). L’aspirante giornalista sottolineerà al suo amato di star pensando di non lasciare il capoluogo lombardo con lui per partire alla volta dell’America a causa dello scontro tra suo padre Ezio (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 14/12: Ezio e Veronica litigano a causa di Gloria

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel corso del cinquantottesimo episodio che occuperà il piccolo schermo mercoledì 14 dicembre, annunciano che a esortare la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) a reagire e a non continuare quindi a essere disperata per il fidanzamento di Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari) saranno sia il nipote Marco e il suo alleato Marcello (Pietro Masotti).

Nel contempo Veronica, dopo non aver dato modo a Gloria (Lara Komar) di chiarire la sua posizione, metterà al corrente il compagno Ezio del duro confronto avuto con la capocommessa del grande magazzino milanese: non si faranno attendere le conseguenze, dato che la madre di Gemma (Gaia Bavaro) e il signor Colombo finiranno per avere una discussione abbastanza accesa.

Stefania potrebbe non partire con Marco, Vittorio deve annullare il suo matrimonio con Marta

In seguito Stefania, dopo aver avuto dei dubbi sul suo trasferimento in America, non nasconderà il suo turbamento al fidanzato Marco: nello specifico la fanciulla farà presente al suo amato che potrebbe rinunciare a partire con lui a fronte della crisi che sta mettendo a dura prova la sua famiglia.

Nel frattempo Clara (Elvira Camarrone) prenderà una decisione, dato che rifiuterà la proposta di Alfredo (Gabriele Anagni) di partecipare a una gara ciclistica.

Intanto Gloria, dopo non essere riuscita a spiegarsi con Veronica, farà una confidenza ad Armando (Pietro Genuardi): la capocommessa rivelerà al collega di lavoro di essere intenzionata a fare un passo indietro nell’affare con l'ex marito Ezio.

Veronica invece per impedire che Stefania scelga di non seguire Marco in America a causa delle sue incomprensioni con Colombo, proporrà una tregua al compagno.

Per terminare Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo essere tornato da Parigi dovrà annullare il suo matrimonio con la moglie Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) su richiesta della stessa.