L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole nel 2023 si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della coppia composta da Nunzio e Chiara, dato che il loro rapporto vivrà un momento di crisi.

Chiara potrebbe lasciare Nunzio, infatti non si esclude che la loro storia d'amore possa giungere definitivamente al capolinea nel corso delle prossime puntate di questa stagione.

Nunzio conteso da Alice e Chiara: anticipazioni Un posto al sole

L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole 2023 si preannuncia ancora una volta denso di colpi di scena per tutti gli spettatori, curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti di Palazzo Palladini.

Tra le storie maggiormente appassionanti per il pubblico vi è quella che vede coinvolti Nunzio, Chiara e Alice, i protagonisti del triangolo sentimentale che sta tenendo banco nelle nuove puntate della soap opera serale in onda con successo su Rai3 3.

Le anticipazioni rivelano che Nunzio si ritroverà sempre più messo in crisi dalle pressioni di Alice, dopo essersi reso conto che la ragazza non gli è per niente indifferente.

Chiara spiazza Nunzio: anticipazioni Un posto al sole

Tuttavia, nonostante le pressioni iniziali, Alice deciderà di fare un passo indietro e nel corso delle puntate di gennaio rivelerà a Nunzio che ha capito di non doversi spingere oltre nei suoi confronti.

Per tale motivo la nipote di Marina deciderà di allontanarsi dal ragazzo o quanto meno eviterà di provocarlo, chiedendogli così di restare solo buoni amici.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Chiara sarà chiamata nuovamente a lasciare Napoli per tornare nel centro dove si sta curando per guarire dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Chiara potrebbe lasciare Nunzio nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

La ragazza, prima di andare via, farà un discorso particolare al suo fidanzato e gli dirà che non è giusto che continui a sacrificarsi per lei, aspettando la sua guarigione.

Insomma, Chiara sembrerà mettere in discussione la sua storia d'amore con Nunzio e a questo punto non si esclude che, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del 2023, possa essere proprio Petrone a prendere in mano le redini della situazione.

La ragazza potrebbe addirittura deciderà di troncare definitivamente la sua relazione con Nunzio.

In tal caso il giovane Cammarota potrebbe essere libero di lasciarsi andare con Alice e magari intraprendere con lei una nuova storia d'amore.