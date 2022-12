Lunedì 26 dicembre, in prime time su Canale 5, è in programma una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 7 condotta da Alfonso Signorini.

Un appuntamento che si preannuncia irrinunciabile per i tantissimi fan e spettatori del reality show Mediaset, dato che potrebbe esserci l'addio di alcuni dei vipponi in gara.

Come svelato in anteprima da "Mondo Tv 24", i concorrenti dovranno infatti decidere se proseguire o meno la loro avventura all'interno della casa di Cinecittà dopo il prolungamento fino ad aprile 2023.

Lunedì 26 dicembre la nuova puntata serale del GF Vip

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 7 rivelano che lunedì 26 dicembre andrà in onda una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.

L'appuntamento natalizio con il reality show non prevede la presenza in studio di Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis sarà assente per alcune puntate del programma di Canale 5, il tutto per trascorrere le feste in compagnia dei familiari.

E così, nella puntata di lunedì sera, ci sarà spazio per l'arrivo di due nuovi opinionisti che avranno il compito di emettere le loro opinioni sui concorrenti in gara.

Trattasi di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, due ex concorrenti delle passate edizioni del reality show, entrambi molto amati dal pubblico social.

Quattro concorrenti potrebbero abbandonare il GF Vip 7

In attesa di scoprire come se la caveranno Pierpaolo e Soleil in questa nuova veste, le anticipazioni sul GF Vip rivelano che nel corso della diretta di lunedì 26 dicembre 2022, ci sarà spazio anche per le scelte finali dei concorrenti dopo che Mediaset ha deciso di prolungare questa edizione fino al prossimo aprile 2023.

Come rivelato sulle pagine del sito "Mondo Tv 24", i concorrenti saranno chiamati a svelare in diretta la loro decisione finale.

Al momento sembrerebbe che ci siano 4 concorrenti che sarebbero pronti ad abbandonare il gioco e quindi ritirarsi dalla trasmissione senza attendere la finale e il verdetto del "pubblico sovrano".

Antonino e Luca a rischio uscita dal GF Vip del 26 dicembre

Il primo è l'ex tronista Luca Salatino che, già da un po' di settimane, si sta lamentando perché afferma di sentire la mancanza della sua fidanzata Soraia e vorrebbe così gettare la spugna senza attendere la finalissima.

Il secondo a rischio uscita nel corso della diretta del 26 dicembre è Antonino Spinalbese che, a quanto pare, non sarebbe contento del trattamento che gli stanno riservando nel programma.

Il terzo concorrente del GF Vip che sarebbe a rischio uscita è Wilma Goich così come sarebbe in bilico anche il proseguimento di Patrizia Rossetti. La verità, però, verrà svelata solo nel corso della diretta di lunedì sera in programma dalle 21:30 circa.