Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nelle prossime puntate del daily drama partenopeo potrebbe finalmente essere presentato agli spettatori il bambino che Lara ha "acquistato" e che presenterà a Roberto come suo figlio. Infatti Lara fingerà di partorire [VIDEO] e si approprierà di un figlio non suo. Nelle ultime puntate la donna ha avuto la conferma della nascita del bimbo e ha assicurato che sarebbe andato a prelevarlo.

Ma di quanti mesi dovrebbe essere incinta Lara? E quando potrebbe tornare con il bambino? A seguire verrà analizzata questa trama per capire cosa aspetta gli spettatori nei prossimi episodi di Upas.

Un posto al sole: Lara ormai dovrebbe avere già 'partorito'

Lara (Chiara Conti) ha scoperto di aspettare un bambino nella puntata del 12 maggio, quindi da allora sono passati circa sette mesi. In quel momento Ornella (Marina Giulia Cavalli) non ha svelato da quanto fosse incinta, ma ha fornito un dettaglio che dà un indizio determinante. La dottoressa ha svelato a Loredana Martinelli che il bambino era ben visibile nell'ecografia, il che suggerisce una gravidanza di circa due mesi. Viene da sé che i tempi sarebbero quindi maturi per un parto.

Considerato che Lara è partita per prendere il bambino, è lecito aspettarsi che tornerà nei prossimi giorni con un neonato al seguito. La donna potrebbe fare una sorpresa a Roberto e Marina proprio in occasione del Natale.

Il matrimonio di Marina e Roberto potrebbe saltare

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) stanno attraversando un buon momento. I due, dopo essersi lasciati alle spalle gli orrori del rapimento di Fabrizio (Giorgio Borghetti), hanno deciso di sposarsi. La coppia però sembra aver trascurato un dettaglio: cosa accadrà quanto Lara si presenterà alla porta di Roberto con un neonato in braccio?

Da quanto trapelato Lara dovrebbe aver già preso il bambino, quindi a giorni potrebbe tornare mandando all'aria le nozze di Ferri e Giordano. Va detto che i due sono consapevoli della gravidanza, ma vedere il neonato potrebbe turbare Marina, rovinando i loro piani.

Lara potrebbe ha lasciato delle tracce e potrebbe essere scoperta

In Un posto al sole il tempo scorre in modo reale, così la falsa gravidanza di Lara è durata effettivamente nove mesi. Una costruzione narrativa così lunga merita un degno epilogo, quindi è impensabile che Lara non porti a termine il suo piano. In un modo o nell'altro quest'ultima potrebbe riuscire a presentarsi con un bambino e farlo riconoscere da Roberto come suo figlio, ma cosa potrebbe succedere dopo?

Lara è stata molto scaltra, ma non si può dire che il suo piano sia stato perfetto. La donna si è recata al San Filippo dopo aver perso il bambino, quindi la verità prima o poi potrebbe venire fuori. Tale trama sembra comunque destinata ad appassionare gli spettatori anche all'inizio del 2023.