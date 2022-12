Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per la puntata di martedì 20 dicembre riportano che Clara Boscolo (Elvira Camarrone), notando la sofferenza di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), consiglierà ad Alfredo Perico (Gabriele Anagni) di stare accanto all'ex capo commessa. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) penserà di ingaggiare una star del cinema per la campagna pubblicitaria, nel frattempo Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) scoprirà che Ezio Colombo (Massimo Poggio) sarebbe già potuto tornare a casa.

Quest'ultimo e Gloria Moreau (Lara Komar) avranno un chiarimento dopo il bacio, mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) riceverà una cocente delusione.

Alfredo troverà le parole idonee a consolare Irene

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1, riguardo la puntata che andrà in onda martedì 20 dicembre, svelano che la partenza di Stefania (Grace Ambrose) provocherà un certo scoramento nell'amica Irene e tale sofferenza emotiva verrà notata da Clara.

A fronte di ciò, la nuova Venere suggerirà all'aiuto magazziniere di sostenere moralmente Cipriani, così Alfredo riuscirà a trovare le parole giuste per consolare la ragazza.

Vittorio vorrà ingaggiare una star del cinema per la campagna pubblicitaria

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio di martedì 20 dicembre anticipano che, a seguito dell'arrivo dei prototipi della nuova collezione, Vittorio penserà a un modo per promuovere gli abiti.

Conti deciderà di ingaggiare una star del cinema per lo spot pubblicitario dell'atelier milanese.

Don Saverio (Andrea Lolli), intanto, metterà al corrente Gemma che Ezio avrebbe potuto far ritorno a casa già da tempo. L'ex di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) era totalmente ignara di tale possibilità, in quanto la madre Veronica (Valentina Bartolo) aveva deciso di non dirglielo.

Marcello dirà a Ludovica di provare ancora dei sentimenti per lei

Gli spoiler dello sceneggiato per la puntata del 20 dicembre evidenziano che, dopo il bacio tra Gloria ed Ezio, i due si incontreranno sia per confrontarsi su ciò che è accaduto, che per decidere come comportarsi reciprocamente in futuro.

Marcello, per merito dell'assenza di Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), deciderà di confessare a Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) di essere ancora innamorato di lei, ma il socio di Salvo Amato (Emanuel Caserio) riceverà una scottante delusione.