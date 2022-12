Un posto al sole non andrà in onda la vigilia e il giorno di Natale, perché il 24 e il 25 dicembre capitano rispettivamente di sabato e di domenica. Lo stesso accadrà anche a Capodanno, con il 31 dicembre e il 1° gennaio. Le puntate seguiranno comunque una timeline reale e preannunciano diverse sorprese per queste festività. Il 23 dicembre sono previsti ben due arrivi, uno è stato già svelato, infatti Chiara torna a Napoli; per l'altro personaggio, che incontrerà invece Guido, non sono stati ancora forniti dettagli.

C'è grande curiosità intorno alla giovane Petrone, dal momento che la ragazza non sospetta minimamente della relazione tra Nunzio e Alice.

Riflettori puntati inoltre su Silvia e Michele, che avranno modo di riavvicinarsi durante una cena molto particolare.

Un posto al sole, anticipazioni: Chiara torna a Napoli

Nonostante le perplessità di una buona fetta della fan base di Upas, pare che gli sceneggiatori abbiano deciso di portare avanti la storia tra Alice (Fabiola Balestriere) e Nunzio (Vladimir Randazzo). Quest'ultimo deciderà di godersi questo flirt con leggerezza e senza impegno, credendo alle parole della nipote di Marina, ma presto si renderà conto che le cose non stanno esattamente così.

Nella puntata di venerdì 23 dicembre è previsto il rientro di Chiara Petrone (Alessandra Masi). Quest'ultima giungerà a Napoli per fare una sorpresa al suo fidanzato e trascorrerà le festività insieme a lui.

Ovviamente la ragazza non sospetterà minimamente cosa sia successo in sua assenza.

Alice non vuole rinunciare a Nunzio

L'incontro tra Alice e Chiara non avverrà subito, ma sarà rimandato di pochissimo. Le anticipazioni confermano che la nipote di Marina seguirà sua nonna per trascorrere il Natale a Londra. La trasferta però dovrebbe durare solo pochi giorni, dopo i quali la ragazza rientrerà a Napoli per poter stare vicino a Nunzio.

Nonostante le premesse sull'avventura senza impegno, la giovane Pergolesi non sembrerà affatto intenzionata a farsi da parte per lasciare campo libero a Chiara. Nel frattempo Nunzio dovrà districarsi tra le due ragazze per portare avanti la sua bugia, ma la sensazione è che faticherà non poco a contenere Alice. Lecito pensare che la verità prima o poi verrà fuori, ma fino ad allora dovrebbero esserci diversi colpi di scena.

Silvia e Michele potrebbero tornare assieme, Guido rivede una vecchia conoscenza

All'ultimo momento Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), a causa di un impegno di lavoro, dovranno rinunciare alla cena prenatalizia organizzata da Michele (Alberto Rossi). A questo punto Saviani e Silvia (Luisa Amatucci) si troveranno loro malgrado a dover affrontare una serata romantica da soli. Le anticipazioni confermano che i due, durante l'incontro, si scambieranno anche un bacio. I due torneranno insieme? Al momento non c'è conferma, ma le puntate natalizie potrebbero fornire una risposta.

Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) si imbatterà in una vecchia conoscenza. Chi sarà?