Le puntate di Un posto al sole attualmente in onda stanno gettando le basi per quelle che saranno le trame portanti nel 2023. Nei prossimi episodi verrà dato ampio spazio al triangolo formato da Nunzio, Chiara e Alice. A quanto pare quest'ultima non rivelerà cosa è accaduto per non inimicarsi Cammarota, tuttavia con la sua "esuberanza" metterà spesso a rischio il loro segreto.

In queste ora sta circolando una teoria che vedrebbe Alice incinta di Nunzio, ma è davvero possibile? A seguire verrà analizzata questa vicenda, in virtù delle prossime anticipazioni.

Un posto al sole: Nunzio in difficoltà per il veglione di Capodanno

Con l'arrivo di Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) sembrerà deciso ad accantonare la sua parentesi romantica con Alice (Fabiola Balestriere), tuttavia quest'ultima non sembrerà dello stesso avviso. La ragazza non ricorrerà a ricatti per mettere in difficoltà Cammarota, ma continuerà a stuzzicare il ragazza e ad essere presente nella sua vita.

Le anticipazioni rivelano inoltre che la ragazza organizzerà anche un veglione di Capodanno, a cui inviterà persino la sua rivale Chiara. Quest'ultima, ignara di cosa sia successo, sarà ben felice di esserci, mentre il suo ragazzo farà di tutto per farle cambiare idea.

Secondo i fan Alice potrebbe aspettare un bambino

Il fatto che Alice e Nunzio siano stati assieme in modo intimo più volte ha portato alcuni fan sui social a ipotizzare che la nipote di Marina possa essere rimasta incinta. È vero che a Un posto al sole nulla viene mostrato mai per caso, ma l'intimità tra due, dal punto di vista narrativo, serviva a introdurre il triangolo sentimentale, mentre risulta difficile pensare a una gravidanza indesiderata.

Ovviamente tale teoria resta comunque possibile e un'evoluzione simile aprirebbe la strada a diverse soluzioni narrative.

Un posto al sole: il futuro di Alice

C'è però un altro dettaglio, svelato dalle anticipazioni, che ha stuzzicato la curiosità dei fan. Nelle prossime puntate di Upas, infatti Chiara partirà nuovamente, lasciando Nunzio nuovamente da solo.

A quanto pare, nonostante diversi "episodi" la ragazza non scoprirà il tradimento. Nel frattempo Alice fingerà di aver accettato di aver rappresentato solo un'avventura per Nunzio ma sarà decisa a non rinunciare a lui.

Sarà in questo contesto che la ragazza prenderà una decisione che preoccuperà molto Marina (Nina Soldano). Tale affermazione non sembra suggerire una gravidanza, ma piuttosto una scelta di Alice, di andare via o molto più probabilmente di restare a Napoli e al Vulcano pur di rimanere accanto a Nunzio.

Del resto la stessa attrice Fabiola Balestriere ha ammesso che resterà a lungo, il che potrebbe aprire anche al ritorno di Elena di cui si vocifera da tempo.