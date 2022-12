L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne torna in onda da gennaio 2023 come sempre su Canale 5 e, le anticipazioni su quello che succederà, rivelano che Lavinia si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche.

Il motivo? La tronista si ritroverà divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino e, ad un passo ormai dalla fatidica e attesa scelta finale, ci sarà un colpo di scena che la porterà ad abbandonare lo studio.

Lavinia bacia Alessio Corvino in esterna: anticipazioni Uomini e donne gennaio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 29 dicembre, rivelano che nel corso delle prossime puntate di gennaio 2023, ci sarà spazio per l'evolversi del percorso di Lavinia Mauro, ormai giunta ad un passo dalla fatidica scelta finale.

La tronista sarà al centro dell'attenzione per una nuova esterna fatta con Alessio Corvino: tra i due non mancheranno i momenti di tenerezza e, ad un certo punto, scatterà anche l'atteso e fatidico bacio.

Lavinia si lascerà andare nuovamente tra le braccia del giovane Corvino, il quale sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Alessio Campoli sbotta e lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne

Peccato, però, che la reazione in studio di Alessio Campoli non sarà affatto delle migliori. Le nuove anticipazioni di Uomini e donne del prossimo gennaio 2023, rivelano che il corteggiatore non gradirà per niente il trattamento che le sta riservando la tronista, al punto da decidere di abbandonare lo studio.

Dopo un confronto/scontro con Lavinia, Alessio Campoli non si farà alcun tipo di problema ad abbandonare la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Il corteggiatore ha così abbandonato la registrazione che si è tenuta il 29 dicembre, probabilmente anche per poter mettere alla prova la tronista dopo quel bacio che c'è stato con il suo "rivale", Alessio Corvino.

Lavinia abbandona lo studio per Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Ebbene, le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo gennaio 2023, rivelano che la reazione di Lavinia non si è fatta attendere.

La tronista, dopo la sfuriata di Campoli e il suo addio al programma, ha scelto di abbandonare anche lei le riprese di questa settimana e di rincorrere il ragazzo dietro le quinte.

In questo modo, quindi, Lavinia ha lasciato lo studio di Uomini e donne per inseguire Alessio fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tuttavia, come riportato dalle anticipazioni social di Lorenzo Pugnaloni, da quel momento in poi la tronista e il suo pretendente non sono più rientrati in studio per partecipare al proseguimento della registrazione di questa settimana.